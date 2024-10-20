20.10.2024 14:30 - : -
Украина. Первая лига20 октября 2024, 13:30 | Обновлено 20 октября 2024, 13:38
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Первая лига. 13-й тур, 20 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 октября видеотрансляции матчей 13-го тура Первой лиги
20 октября 2024, 13:30 | Обновлено 20 октября 2024, 13:38
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20 октября проходят поединки 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 13-й тур, 20 октября
- 12:00. Полтава – Металлург Запорожье
- 13:00. ФСК Мариуполь – Диназ Вышгород
- 14:30. Нива Тернополь – Буковина Черновцы
Турнирная таблица
12:00. Полтава – Металлург Запорожье
13:00. ФСК Мариуполь – Диназ Вышгород
14:30. Нива Тернополь – Буковина Черновцы
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