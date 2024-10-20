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Первая лига
Нива Тернополь
20.10.2024 14:30 - : -
Буковина
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Украина. Первая лига
20 октября 2024, 13:30 | Обновлено 20 октября 2024, 13:38
99
0

Первая лига. 13-й тур, 20 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 октября видеотрансляции матчей 13-го тура Первой лиги

20 октября 2024, 13:30 | Обновлено 20 октября 2024, 13:38
99
0
Первая лига. 13-й тур, 20 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Тернополь

20 октября проходят поединки 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 13-й тур, 20 октября

  • 12:00. Полтава – Металлург Запорожье
  • 13:00. ФСК Мариуполь – Диназ Вышгород
  • 14:30. Нива Тернополь – Буковина Черновцы

Турнирная таблица

12:00. Полтава – Металлург Запорожье

13:00. ФСК Мариуполь – Диназ Вышгород

14:30. Нива Тернополь – Буковина Черновцы

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Металлург Запорожье Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Диназ Вышгород ФСК Мариуполь Нива Тернополь Буковина Черновцы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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