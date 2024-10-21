Скандал в клубе УПЛ. У легионера украли большие деньги на базе

В одном из клубов Украинской Премьер-лиги украли деньги у легионера, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, неназванная команда отправилась на фотосессию, а когда все вернулись на тренировочную базу иностранный футболист заметил отсутствие денег, которые он особо и не прятал. Речь идет о зарплате за полтора месяца, которая составляет как минимум несколько тысяч долларов.

Кроме партнеров по команде, деньги могли забрать и посторонние люди, ведь сейчас на базе проводятся ремонтные работы.

Отмечается, что это не первый случай денежной кражи в этом клубе.

На данный момент в клубе решили, что если деньги не найдутся, то все футболисты команды в равных частях компенсируют потерю пострадавшему.