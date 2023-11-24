Партнер Алиева по локо украл у него часы за $30 тысяч. Всплыли подробности

Украинский футболист Александр Алиев во время выступлений в московском «локомотиве» стал жертвой кражи.

Экс-начальник команды «локомотив» Дмитрий Балашов в интервью росСМИ рассказал, как у Алиева партнер украл часы за 30 тысяч долларов:

«В 2010 году после одного из матчей у Алиева в раздевалке «Локомотива» украли дорогие часы. Тогда вора не нашли.

Но время спустя я узнал, кто это сделал. Фамилию не назову. Пусть навсегда останется тайной. Да, это футболист, из своих.

Это был молодой игрок, у которого была маленькая зарплата. Парень и еще два ровесника, которых из дубля подтянули к основе, все деньги просаживали в игровых автоматах. Думаю, поэтому и решился на кражу. Часы стоили 30 тысяч долларов».