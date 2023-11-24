Партнер Алиева по локо украл у него часы за $30 тысяч. Всплыли подробности
Украинский футболист во время выступлений в «локо» стал жертвой кражи
Украинский футболист Александр Алиев во время выступлений в московском «локомотиве» стал жертвой кражи.
Экс-начальник команды «локомотив» Дмитрий Балашов в интервью росСМИ рассказал, как у Алиева партнер украл часы за 30 тысяч долларов:
«В 2010 году после одного из матчей у Алиева в раздевалке «Локомотива» украли дорогие часы. Тогда вора не нашли.
Но время спустя я узнал, кто это сделал. Фамилию не назову. Пусть навсегда останется тайной. Да, это футболист, из своих.
Это был молодой игрок, у которого была маленькая зарплата. Парень и еще два ровесника, которых из дубля подтянули к основе, все деньги просаживали в игровых автоматах. Думаю, поэтому и решился на кражу. Часы стоили 30 тысяч долларов».
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