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Россия
24 ноября 2023, 22:49 | Обновлено 24 ноября 2023, 22:58
1950
0

Партнер Алиева по локо украл у него часы за $30 тысяч. Всплыли подробности

Украинский футболист во время выступлений в «локо» стал жертвой кражи

24 ноября 2023, 22:49 | Обновлено 24 ноября 2023, 22:58
1950
0
Партнер Алиева по локо украл у него часы за $30 тысяч. Всплыли подробности
ФК Локомотив. Александр Алиев

Украинский футболист Александр Алиев во время выступлений в московском «локомотиве» стал жертвой кражи.

Экс-начальник команды «локомотив» Дмитрий Балашов в интервью росСМИ рассказал, как у Алиева партнер украл часы за 30 тысяч долларов:

«В 2010 году после одного из матчей у Алиева в раздевалке «Локомотива» украли дорогие часы. Тогда вора не нашли.

Но время спустя я узнал, кто это сделал. Фамилию не назову. Пусть навсегда останется тайной. Да, это футболист, из своих.

Это был молодой игрок, у которого была маленькая зарплата. Парень и еще два ровесника, которых из дубля подтянули к основе, все деньги просаживали в игровых автоматах. Думаю, поэтому и решился на кражу. Часы стоили 30 тысяч долларов».

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Александр Алиев Локомотив Москва кража часы
Источник Sport.ua
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