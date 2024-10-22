Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку

Игрок сборной Украины Александр Зинченко рассказал детали своего конфликта со своим бывшим главным тренером в Манчестер Сити Жузепом Гвардиолой.

Так, нынешний футболист лондонского Арсенала признался, что на одной из тренировок испанский специалист подверг критике его после неудачного паса. В ответ я сказал: «Мистер! Я только что сделал всего один неточный пас, понимаете?»

И его реакция была невероятной: «О, ладно, извиняюсь, извиняюсь, мистер Зинченко. Еще раз извиняюсь», – сказал Пеп. – Хорошо, ребята, спасибо, все – вовнутрь». И он пошел в раздевалку. Тренировка была завершена, и все из-за того, что я огрызнулся. Я знал, что у меня есть проблемы.

Но слушай, во-первых, я был неправ. Я сразу это понял, но было бы глупо, если бы я пошел прямо в его кабинет и извинился. Это было за день до одного из наших матчей, и я знал, что его голова была занята планом на игру. Но я принес извинения после того матча», – рассказал Александр.

Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016 года. Тогда же команду возглавил Гвардиола. Всего за манчестерский клуб Александр сыграл 128 матчей и забил 2 гола. С Сити украинец выиграл 11 трофеев.

Александр также рассказал, когда именно в Манчестер Сити ему предложили профессиональный контракт.