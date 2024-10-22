ЗИНЧЕНКО: Я завоевал два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии

Игрок лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко признался, что полноценный контракт со своим бывшим клубом Манчестер Сити подписал уже после того, как дважды с командой выиграл чемпионский титул английской Премьер-лиги.

«Тогда юристы Сити говорили: «Послушайте, это контракт игрока академии, верно? Как только ты сыграешь свой первый официальный матч за «Сити», мы продлим контракт уже с реальной суммой – это будут деньги, которые мы платим полноценным профессионалам. Так что просто доверьтесь нам».

Конечно, я сказал «Да». Я следовал за мечтой. Но знаете, когда мне предложили следующий контракт? Выведший меня на полноценные профессиональные деньги? После того как я сыграл 43 матча в Премьер-лиге! Я выиграл два чемпионских титула Премьер-лиги, играя на контракте игрока академии», – сказал Александр.

Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016 года. Всего за клуб он сыграл 128 матчей и забил 2 гола. С Сити украинец выиграл 11 трофеев.

Ранее Микель Артета высказался о будущем Зинченко в Арсенале.