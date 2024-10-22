Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗИНЧЕНКО: Я завоевал два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии
Англия
22 октября 2024, 01:24 | Обновлено 22 октября 2024, 01:34
100
0

ЗИНЧЕНКО: Я завоевал два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии

Александр рассказал подробности своего перехода в «Манчестер Сити»

22 октября 2024, 01:24 | Обновлено 22 октября 2024, 01:34
100
0
ЗИНЧЕНКО: Я завоевал два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко признался, что полноценный контракт со своим бывшим клубом Манчестер Сити подписал уже после того, как дважды с командой выиграл чемпионский титул английской Премьер-лиги.

«Тогда юристы Сити говорили: «Послушайте, это контракт игрока академии, верно? Как только ты сыграешь свой первый официальный матч за «Сити», мы продлим контракт уже с реальной суммой – это будут деньги, которые мы платим полноценным профессионалам. Так что просто доверьтесь нам».

Конечно, я сказал «Да». Я следовал за мечтой. Но знаете, когда мне предложили следующий контракт? Выведший меня на полноценные профессиональные деньги? После того как я сыграл 43 матча в Премьер-лиге! Я выиграл два чемпионских титула Премьер-лиги, играя на контракте игрока академии», – сказал Александр.

Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016 года. Всего за клуб он сыграл 128 матчей и забил 2 гола. С Сити украинец выиграл 11 трофеев.

Ранее Микель Артета высказался о будущем Зинченко в Арсенале.

По теме:
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
ФОТО. Игрок Манчестер Юнайтед купил суперкар за 200 000 фунтов
Вуд забил для Форест. Ноттингем выиграл матч АПЛ и поднялся в топ-8
Александр Зинченко Манчестер Сити Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»
Футбол | 21 октября 2024, 21:53 6
ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»
ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед игрой Лиги чемпионов

Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21 октября 2024, 07:29 0
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри

Дерек ждет победы украинца

Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
Футбол | 22.10.2024, 01:17
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
Футбол | 21.10.2024, 04:54
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
Бокс | 21.10.2024, 02:50
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53 2
Футбол
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
20.10.2024, 09:33 1
Футбол
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
«Я бы его боялся». Майк Тайсон назвал боксера, который никогда не проиграет
«Я бы его боялся». Майк Тайсон назвал боксера, который никогда не проиграет
21.10.2024, 00:44 1
Бокс
Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить
Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить
20.10.2024, 17:33 4
Футбол
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
21.10.2024, 07:07 8
Футбол
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем