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  4. Тренер Арсенала высказался о будущем Зинченко в команде
Лига чемпионов
21 октября 2024, 18:28 |
1720
2

Тренер Арсенала высказался о будущем Зинченко в команде

Артета надеется, что украинец вернет хорошую форму

21 октября 2024, 18:28 |
1720
2
Тренер Арсенала высказался о будущем Зинченко в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Тренер «Арсенала» Микель Артета рассчитывает, что Александр Зинченко наберет форму и продолжит приносить пользу лондонской команде в нынешнем сезоне.

«Мы надеемся, что Зинченко продолжит играть большую роль в команде. Он нам нужен здоровым и физически готовым. И надеюсь, что я смогу его полноценно задействовать и использовать в той манере, в которой он может».

«А он может быть важным игроком. На это и надеюсь», – сказал Артета.

В нынешнем сезоне на позиции Зинченко слева в обороне действуют Риккардо Калафьори и Юрриен Тимбер, а украинец провел лишь два матча.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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Комментарии 2
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Serhii P.
Зінченко - вічно запасний, куди б не перейшов.
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-1
Southeast*-*
Подарите его торжественно завтра Шахтёру.  Пусть должок отрабатывает  завхозом.
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-5
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