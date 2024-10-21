Тренер Арсенала высказался о будущем Зинченко в команде

Тренер «Арсенала» Микель Артета рассчитывает, что Александр Зинченко наберет форму и продолжит приносить пользу лондонской команде в нынешнем сезоне.

«Мы надеемся, что Зинченко продолжит играть большую роль в команде. Он нам нужен здоровым и физически готовым. И надеюсь, что я смогу его полноценно задействовать и использовать в той манере, в которой он может».

«А он может быть важным игроком. На это и надеюсь», – сказал Артета.

В нынешнем сезоне на позиции Зинченко слева в обороне действуют Риккардо Калафьори и Юрриен Тимбер, а украинец провел лишь два матча.