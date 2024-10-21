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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 21:23 | Обновлено 21 октября 2024, 21:32
890
0

Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков

В топ-3, кроме динамовцев, входят Александрия и житомирское Полесье

21 октября 2024, 21:23 | Обновлено 21 октября 2024, 21:32
890
0
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
УПЛ

С 18 до 21 октября прошли матчи 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Динамо в киевском дерби разгромило Оболонь (5:1) и продолжает лидировать (25 очков из 27).

В топ-3 также входят Александрия (23 пункта) и Полесье (21 балл).

Донецкий Шахтер на выезде переиграл Колос (1:0) и занимает 4-е место с отставанием в 6 очков от Динамо.

Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь и Ингулец (по 5 пунктов).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 10-й тур

🔹 18 октября (пятница)

  • 18:00. Колос – Шахтер – 0:1

🔹 19 октября (суббота)

  • 13:00. Александрия – Ворскла – 1:0
  • 15:30. Оболонь – Динамо – 1:5
  • 18:00. Полесье – Левый Берег – 0:0

🔹 20 октября (воскресенье)

  • 13:00. ЛНЗ – Ингулец – 2:0
  • 15:30. Черноморец – Верес – 1:1
  • 18:00. Заря – Кривбасс – 0:1

🔹 21 октября (понедельник)

  • 18:00. Рух – Карпаты – 0:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 9 8 1 0 21 - 5 25
2 Александрия 9 7 2 0 15 - 6 23
3 Полесье 9 6 3 0 18 - 6 21
4 Шахтер Донецк 9 6 1 2 25 - 9 19
5 ЛНЗ Черкассы 10 4 3 3 12 - 13 15
6 Кривбасс 9 4 2 3 8 - 8 14
7 Рух Львов 9 3 4 2 14 - 5 13
8 Карпаты Львов 10 3 3 4 11 - 14 12
9 Заря 10 4 0 6 9 - 12 12
10 Черноморец 10 3 2 5 6 - 10 11
11 Верес 10 2 4 4 10 - 14 10
12 Ворскла 10 2 3 5 9 - 15 9
13 Колос К 10 1 5 4 5 - 8 8
14 Левый берег 10 2 2 6 4 - 12 8
15 Оболонь 10 1 2 7 5 - 25 5
16 Ингулец 10 0 5 5 6 - 16 5
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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