Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков

С 18 до 21 октября прошли матчи 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

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Динамо в киевском дерби разгромило Оболонь (5:1) и продолжает лидировать (25 очков из 27).

В топ-3 также входят Александрия (23 пункта) и Полесье (21 балл).

Донецкий Шахтер на выезде переиграл Колос (1:0) и занимает 4-е место с отставанием в 6 очков от Динамо.

Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь и Ингулец (по 5 пунктов).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 10-й тур

🔹 18 октября (пятница)

18:00. Колос – Шахтер – 0:1

🔹 19 октября (суббота)

13:00. Александрия – Ворскла – 1:0

– Ворскла – 1:0 15:30. Оболонь – Динамо – 1:5

– 1:5 18:00. Полесье – Левый Берег – 0:0

🔹 20 октября (воскресенье)

13:00. ЛНЗ – Ингулец – 2:0

– Ингулец – 2:0 15:30. Черноморец – Верес – 1:1

18:00. Заря – Кривбасс – 0:1

🔹 21 октября (понедельник)

18:00. Рух – Карпаты – 0:1

🏆 Турнирная таблица