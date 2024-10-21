Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
В топ-3, кроме динамовцев, входят Александрия и житомирское Полесье
С 18 до 21 октября прошли матчи 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Динамо в киевском дерби разгромило Оболонь (5:1) и продолжает лидировать (25 очков из 27).
В топ-3 также входят Александрия (23 пункта) и Полесье (21 балл).
Донецкий Шахтер на выезде переиграл Колос (1:0) и занимает 4-е место с отставанием в 6 очков от Динамо.
Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь и Ингулец (по 5 пунктов).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 10-й тур
🔹 18 октября (пятница)
- 18:00. Колос – Шахтер – 0:1
🔹 19 октября (суббота)
- 13:00. Александрия – Ворскла – 1:0
- 15:30. Оболонь – Динамо – 1:5
- 18:00. Полесье – Левый Берег – 0:0
🔹 20 октября (воскресенье)
- 13:00. ЛНЗ – Ингулец – 2:0
- 15:30. Черноморец – Верес – 1:1
- 18:00. Заря – Кривбасс – 0:1
🔹 21 октября (понедельник)
- 18:00. Рух – Карпаты – 0:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|9
|8
|1
|0
|21 - 5
|25
|2
|Александрия
|9
|7
|2
|0
|15 - 6
|23
|3
|Полесье
|9
|6
|3
|0
|18 - 6
|21
|4
|Шахтер Донецк
|9
|6
|1
|2
|25 - 9
|19
|5
|ЛНЗ Черкассы
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|6
|Кривбасс
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|7
|Рух Львов
|9
|3
|4
|2
|14 - 5
|13
|8
|Карпаты Львов
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|9
|Заря
|10
|4
|0
|6
|9 - 12
|12
|10
|Черноморец
|10
|3
|2
|5
|6 - 10
|11
|11
|Верес
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12
|Ворскла
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13
|Колос К
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|14
|Левый берег
|10
|2
|2
|6
|4 - 12
|8
|15
|Оболонь
|10
|1
|2
|7
|5 - 25
|5
|16
|Ингулец
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
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