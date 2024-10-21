ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию в преддверии игры 3-го тура Лиги чемпионов с «Арсеналом».

– Украинским клубам, к сожалению, не везет во встречах с английскими командами – 33 игры и ни одной победы. Думаете, в завтрашнем 34-м матче ситуация может измениться?

– Надеемся на это. Дело не только в невезении: следует понимать, что есть большая разница в качестве двух чемпионатов, поэтому украинскому клубу очень тяжело тягаться на таком уровне. Это большой вызов. Сделаем завтра все возможное, как всегда. Вы никогда не можете знать наверняка – это всего одна игра. И в этой игре должны выступить идеально, чтобы добиться результата. Мы это понимаем и приложим все усилия.

– В субботу «Борнмут» прервал длительную беспроигрышную серию «Арсенала». Не волнуетесь ли вы, что из-за этого завтра «Арсенал» будет голоднее к победе?

– Да, их беспроигрышная серия продолжалась довольно долго, и это говорит о качестве команды. Если вы боретесь за первое место в течение трех-четырех лет в лучшей, по моему мнению, лиге мира, как это делает «Арсенал», то ваш клуб является одним из лучших в мире. Но с каждым новым соперником, с каждой следующей командой вы можете проиграть – даже если вы настолько сильны, как «Арсенал». Чем дольше длится эта серия, тем больше шансов проиграть. Это логично. Конечно, это не передает всей истории, ведь игра есть игра. Они получили раннюю красную карточку, а играть в меньшинстве 60–65 минут довольно тяжело. Однако это свидетельствует о силе Арсенала. Не уступать в течение столь длительного времени – это значит, что вы очень хорошая команда.

- Будут ли с вашей стороны какие-либо тактические изменения по сравнению с предыдущими матчами Лиги чемпионов? И планируете ли вы производить более плотную линию обороны в завтрашней игре?

– Каждый матч имеет свою историю, каждый соперник имеет свою историю. Поэтому каждый раз все по-разному. Конечно, у нас есть стратегия и план игры. Как я уже говорил, иногда этого бывает недостаточно. Есть немало обстоятельств, влияющих на результат. Мы должны действовать почти идеально, чтобы добиться результата в противостоянии с этой командой, и мы понимаем это. Но мы здесь, чтобы соревноваться. Будем демонстрировать нашу игру, как мы всегда делаем, и придерживаться своей философии. И эта философия никогда не изменится, пока я являюсь тренером «Шахтера». Возможно, некоторые детали будут другими, но я нацелен на победу. Мы всегда играем на победу, мы не играем, чтобы проиграть. Если наш оппонент намного лучше нас и заставляет нас обороняться, конечно нам придется защищаться. Это нормально и логично. Но мы здесь, чтобы соревноваться.

– У команды был сложный переезд. Как вы оцениваете готовность к игре?

– Это факт. Мы сталкиваемся с этими… Я бы не назвал их проблемами. Вообще невероятно, как нам приходится путешествовать на эти выездные матчи. На самом деле, должен сказать, что все матчи мы играем на выезде – начнем с этого, к сожалению. Да, мы ехали 13 часов: это очень тяжелый переезд, который занимает много времени и энергии. В то же время мы очень мотивированная команда, и мы ментально готовы. Поэтому, несмотря на все обстоятельства, мы не приехали сюда, чтобы жаловаться. Это просто факт, с которым мы, к сожалению, постоянно сталкиваемся. Я думаю, мы единственный клуб в мире на этом уровне, который находится в таких условиях. Нам от этого не легче, но, как я говорил, мы команда, которая приехала сюда соревноваться, а не жаловаться. И мы играем в футбол.

– Георгия Судакова в последнее время слухи связывают со многими клубами АПЛ. Считаете ли вы, что завтра будет значительный матч для него, и он покажет лучшую игру на поле?

– Я это понимаю, потому что это большой талант, отличный футболист, поэтому для меня достаточно логично, что многие клубы заинтересованы в нем, но завтра будет не его игра, это наша игра. Как я всегда говорю, отдельный футболист может быть на хорошем уровне, только если команда находится на хорошем уровне, поэтому индивидуальный игрок не делает команду лучше, команда делает игрока лучше. Итак, дело не только в Судакове, это о нас всех. И я надеюсь, если они все хорошо войдут в игру, то проявят свои индивидуальные качества и покажут себя. А о Судакове я могу сказать, что дело не только в его качествах как футболисте, но и в его менталитете, потому, как он работает, какую роль исполняет в команде, это делает его особенным для меня.

– Разговаривали ли вы с вашим другом Арне Слотом перед этими выходными, потому что «Ливерпуль» тоже играл в воскресенье?

– Мы часто общаемся, и это, конечно, нормально, потому что мы очень хорошо и успешно работали вместе в течение пяти лет. Мы близкие друзья, и я очень рад за него и остальные тренерские штабы, выполняющие большую работу. Я не сомневался в «Ливерпуле», но очень приятно снова их видеть. И я очень счастлив по этому поводу.

- Учитывая историю клуба за последние 10 лет, эти путешествия на матчи: насколько особенным для болельщиков было бы получить положительный результат здесь?

– Это, безусловно, было бы особенно – никаких сомнений. Именно поэтому, как я уже говорил, при всех проблемах, с которыми сталкиваемся каждый день, мы приехали сюда играть и показать себя. Мы приложим все усилия, чтобы получить результат в завтрашней игре. Для меня это самое важное – играть в наш футбол, как мы всегда делаем, придерживаясь нашей философии. Я не могу просить своих футболистов победить, это было бы очень легко, все могут это делать, но я хочу увидеть определенные элементы игры, чтобы показать то, кем мы являемся, показать нашу философию и нашу идентичность. Приведет ли нас это к результату? Увидим завтра, когда мы покажем нашу игру.

ВИДЕО. Пресс-конференция Марино Пушича перед матчем ЛЧ с Арсеналом