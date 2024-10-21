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  4. СИКАН: «Арсенал – одна из лучших команд мира. Но у нас есть свои секреты»
Лига чемпионов
21 октября 2024, 22:59 | Обновлено 21 октября 2024, 23:15
129
1

СИКАН: «Арсенал – одна из лучших команд мира. Но у нас есть свои секреты»

Нападающий «Шахтера ответил на вопросы перед поединком Лиги чемпионов

21 октября 2024, 22:59 | Обновлено 21 октября 2024, 23:15
129
1
СИКАН: «Арсенал – одна из лучших команд мира. Но у нас есть свои секреты»
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан ответил на вопросы журналистов в преддверии поединка Лиги чемпионов с «Арсеналом».

– Вы недавно вернулись к тренировкам и приняли участие в матче. Расскажите о своем актуальном состоянии.

– Физически очень хорошо подготовлен. Немного тяжело с непривычки играть в маске, но чувствую себя хорошо вместе с командой и потому очень счастлив.

– Завтра вы будете играть против одной из лучших команд мира. Есть ли какая-то дополнительная настройка на матч с «Арсеналом»?

– Мы понимаем, что «Арсенал» – это одна из лучших команд мира, что против нее будет особенно тяжело, поэтому нужно серьезно относиться к любым аспектам игры: каждая минута, каждая секунда на поле этой команды будет очень важна для нас.

– В субботу «Борнмут» обыграл «Арсенал». Вы не интересовались у Ильи Забарного, как можно одолеть эту команду?

– Нет, не интересовался. Есть свои секреты, подстраиваемся только под свою игру. И будем надеяться только на позитив.

– Даниил, лично вы что думаете о линии защиты «Арсенала»? Можете выделить их слабые или сильные стороны?

– Конечно, можно выделить и слабые, и сильные стороны, но там больше сильных качеств. Это одна из лучших команд в игре как в обороне, так и в атаке. И против такого соперника нужно действовать всей командой – вместе атаковать и вместе защищаться. Только тогда может быть результат.

– Есть какие-то особые наставления от тренерского штаба перед матчем с «Арсеналом» или все идет по привычному графику?

– Пока все идет по графику, мы готовимся конечно, как к каждой игре. Не имеет значения, это Лига чемпионов или чемпионат Украины, готовимся очень серьезно и разбираем соперника.

– Видели, что вы и другие игроки команды читаете книгу о «Шахтере» «Мы играем дальше». Какие первые выводы от книги?

– От книги? Но я ее не читал. Мне просто так дали – сфотографироваться и выставить в Instagram. Это шутка. На самом деле, выводы из книги пока никаких не взял, потому что в поезде мне не удалось ее почитать. Я смогу уже сделать выводы, когда полностью прочту эту книгу о «Шахтере», об истории нашего клуба.

ВИДЕО. Пресс-конференция Пушича и Сикана перед матчем ЛЧ с Арсеналом

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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saltim
Знаем мы ваш серет.Вы нам забьете сколько захотите а мы вам традиционно ноль
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