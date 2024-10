17-летний испанский полузащитник Ламин Ямал покинул расположение сборной Испании и возвращается в «Барселону». Об этом сообщили в Испанской федерации футбола.

Игроку удалось избежать серьезной травмы в матче 3-го тура Лиги наций, где Испания встречалась с Данией (1:0), но главный тренер команды Луис де ла Фуэнте решил не рисковать здоровьем молодого игрока.

В матче против Дании Ямал почувствовал боль в подколенном сухожилии левой ноги, из-за чего был заменен.

Сборная Испании сыграет 15 октября против Сербии в рамках 4-го тура Лиги наций.

