Аталанта разгромила Дженоа. Минимальные победы Интера и Удинезе
Хет-триками сегодня отличились Матео Ретеги из Аталанты и Маркус Тюрам из Интера
5 октября состоялось три матча 7-го тура чемпионата Италии по футболу.
Действующий чемпион Серии «Интер» в большинстве победил «Торино» на домашнем стадионе. В начале матча защитник гостей Гильермо Марипан получил красную карточку. Маркус Тюрам отличился хет-триком в матче.«Торино» ответил забитыми голами Дувана Сапаты и Никогда Влашича.
В параллельном матче «Аталанта» разбила «Дженоа». За хозяев хет-триком отличился Матео Ретеги и по голу забили Эдерсон и Мартен де Рон. Гости ответили голом Джеффа Экатора.
Серия А. 7-й тур. 5 октября
Удинезе – Лечче – 1:0
Гол: Земура, 75
Аталанта – Дженоа – 5:1
Голы: Ретеги, 24, 50, 74, Эдерсон, 60, де Рон, 80 – Экатор, 83
Интер – Торино – 3:2
Голы: Тюрам, 25, 35, 60 – Сапата, 36, Влашич (пен), 86
Удаление: Марипан, 20
FULL TIME | Bellissima vittoria davanti alla nostra gente!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 5, 2024
A crushing win in front of our fans 🖐️@acqua_lete | #AtalantaGenoa 5-1 FT #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/u8ui2dZMra
THURAM + THURAM + THURAM = 3 PUNTI 😉🔥#ForzaInter #InterTorino pic.twitter.com/nZC0bYIPd7— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 5, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридцы победили со счетом 2:0
Тренер был недоволен некоторыми действиями украинца на поле