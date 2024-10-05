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Аталанта
05.10.2024 19:00 – FT 5 : 1
Дженоа
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Италия
05 октября 2024, 23:41 | Обновлено 06 октября 2024, 00:02
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Аталанта разгромила Дженоа. Минимальные победы Интера и Удинезе

Хет-триками сегодня отличились Матео Ретеги из Аталанты и Маркус Тюрам из Интера

05 октября 2024, 23:41 | Обновлено 06 октября 2024, 00:02
125
0
Аталанта разгромила Дженоа. Минимальные победы Интера и Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта - Дженоа

5 октября состоялось три матча 7-го тура чемпионата Италии по футболу.

Действующий чемпион Серии «Интер» в большинстве победил «Торино» на домашнем стадионе. В начале матча защитник гостей Гильермо Марипан получил красную карточку. Маркус Тюрам отличился хет-триком в матче.«Торино» ответил забитыми голами Дувана Сапаты и Никогда Влашича.

В параллельном матче «Аталанта» разбила «Дженоа». За хозяев хет-триком отличился Матео Ретеги и по голу забили Эдерсон и Мартен де Рон. Гости ответили голом Джеффа Экатора.

Серия А. 7-й тур. 5 октября

Удинезе – Лечче – 1:0

Гол: Земура, 75

Аталанта – Дженоа – 5:1

Голы: Ретеги, 24, 50, 74, Эдерсон, 60, де Рон, 80 – Экатор, 83

Интер – Торино – 3:2

Голы: Тюрам, 25, 35, 60 – Сапата, 36, Влашич (пен), 86

Удаление: Марипан, 20

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Аталанта Дженоа Интер Милан Торино Удинезе Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Маркус Тюрам
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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