Аталанта разгромила Дженоа. Минимальные победы Интера и Удинезе

5 октября состоялось три матча 7-го тура чемпионата Италии по футболу.

Действующий чемпион Серии «Интер» в большинстве победил «Торино» на домашнем стадионе. В начале матча защитник гостей Гильермо Марипан получил красную карточку. Маркус Тюрам отличился хет-триком в матче.«Торино» ответил забитыми голами Дувана Сапаты и Никогда Влашича.

В параллельном матче «Аталанта» разбила «Дженоа». За хозяев хет-триком отличился Матео Ретеги и по голу забили Эдерсон и Мартен де Рон. Гости ответили голом Джеффа Экатора.

Серия А. 7-й тур. 5 октября

Удинезе – Лечче – 1:0

Гол: Земура, 75

Аталанта – Дженоа – 5:1

Голы: Ретеги, 24, 50, 74, Эдерсон, 60, де Рон, 80 – Экатор, 83

Интер – Торино – 3:2

Голы: Тюрам, 25, 35, 60 – Сапата, 36, Влашич (пен), 86

Удаление: Марипан, 20

FULL TIME | Bellissima vittoria davanti alla nostra gente!



A crushing win in front of our fans 🖐️@acqua_lete | #AtalantaGenoa 5-1 FT #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/u8ui2dZMra