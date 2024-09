Два игрока Арсенала установили поразительный антирекорд в матче с Ман Сити

Вчера «Арсенал» в пятом туре АПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Манчестер Сити». Команда Жузепа Гвардиолы обладала тотальным игровым и территориальным преимуществом, особенно во втором тайме, который «Канониры» провели в меньшинстве.

Как итог – два игрока «Арсенала», Юрриен Тимбер и Кай Хаверц, отметились уникальным антирекордом. Оба провели на поле более 90 минут, но не сделали за это время ни одной точной передачи. Тимбер за матч сделал 6 передач, Хаверц – 5, но ни одна из них не достигла своего адресата.

Данная статистика в АПЛ ведется с сезона 2003/2004. До Хаверца и Тимбера не было ним одного случая, когда полевой игрок команды АПЛ, проведя на поле 90 минут, не отдал за матч ни одного точного паса.

0 - Neither Jurriën Timber (6 passes) nor Kai Havertz (5 passes) completed any of their passes for Arsenal against Man City today, the first outfield players on record (from 2003-04) to play 89+ minutes of a Premier League match and not successfully pass to a teammate. Plan. pic.twitter.com/4NNPem9pZZ