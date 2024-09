Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине, Таиланд.

В первом раунде 1-я сеяная украинка неожиданно проиграла японке Маи Хонтаме (№130 WTA).

Хуахин. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Маи Хонтама (Япония) – 6:7(4), 5:7

В десятом гейме второго сета украинка потеряла четыре сетбола на своей подаче.

Это была 1-я встреча теннисисток. Серия поражений Даяны в Туре увеличилась до пяти матчей.

Ястремская побеждала на этом турнире в 2019 году.

В следующем раунде Хонтама сразится против Ланланы Тараруди из Таиланда (№184 WTA), получившей уайлд-кард от организаторов. Для японки это была самая высокорейтинговая победа в 2024 году.

