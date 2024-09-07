Ключевой игрок Байера покинет клуб

Немецкий защитник и один из ключевых игроков «Байера» Джонатан Та высказался о продлении контракта с действующими чемпионами Бундеслиги:

«Я не буду подписывать новое соглашение с «Байером». Мое решение было принято. Я буду отдаваться за «Байер» на поле на все 100, а потом увидим, какой клуб станет следующим. Но мое решение – идти и попытаться получить новый опыт».

Контракт немецкого защитника с «Байером» рассчитан до лета 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего центрбека в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Бавария» и «Барселона», каталонцы планируют подписать немца следующим летом в качестве свободного агента.

В сезоне 2023/24 Та провел за «Байер» в Бундеслиге 31 матч, отличившись 4-мя голами и 1-м голевым пасом.