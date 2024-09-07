Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ключевой игрок Байера покинет клуб
Германия
07 сентября 2024, 11:56 | Обновлено 07 сентября 2024, 12:02
251
0

Ключевой игрок Байера покинет клуб

Джонатан Та может продолжить карьеру в Барселоне или Баварии

07 сентября 2024, 11:56 | Обновлено 07 сентября 2024, 12:02
251
0
Ключевой игрок Байера покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

Немецкий защитник и один из ключевых игроков «Байера» Джонатан Та высказался о продлении контракта с действующими чемпионами Бундеслиги:

«Я не буду подписывать новое соглашение с «Байером». Мое решение было принято. Я буду отдаваться за «Байер» на поле на все 100, а потом увидим, какой клуб станет следующим. Но мое решение – идти и попытаться получить новый опыт».

Контракт немецкого защитника с «Байером» рассчитан до лета 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего центрбека в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Бавария» и «Барселона», каталонцы планируют подписать немца следующим летом в качестве свободного агента.

В сезоне 2023/24 Та провел за «Байер» в Бундеслиге 31 матч, отличившись 4-мя голами и 1-м голевым пасом.

По теме:
А что дальше? В Реале сообщили Лунину важную информацию о его контракте
Не в этот раз: топ несостоявшихся летних трансферов
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Динамо стал игроком Зари
Джонатан Та Байер Бундеслига продление контракта Бавария Барселона
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вместо Мудрика. Кто сыграет под десяткой в сборной Украины против Албании?
Футбол | 07 сентября 2024, 10:45 2
Вместо Мудрика. Кто сыграет под десяткой в сборной Украины против Албании?
Вместо Мудрика. Кто сыграет под десяткой в сборной Украины против Албании?

Николай Шапаренко получит десятый номер на этот матч

ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Футбол | 06 сентября 2024, 22:22 1
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде

Брэдли Баркола отличился в матче 1-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25

Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
Футбол | 06.09.2024, 23:59
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Теннис | 06.09.2024, 20:45
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
Футбол | 07.09.2024, 09:52
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
06.09.2024, 07:38 13
Футбол
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
05.09.2024, 14:36
Бокс
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
05.09.2024, 09:05 2
Олимпийские игры
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
05.09.2024, 19:07
Бокс
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
06.09.2024, 16:19 29
Футбол
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 36
Футбол
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
06.09.2024, 10:39 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем