Ключевой игрок Байера покинет клуб

Немецкий защитник и один из ключевых игроков «Байера» Джонатан Та высказался о продлении контракта с действующими чемпионами Бундеслиги:

«Я не буду подписывать новое соглашение с «Байером». Мое решение было принято. Я буду отдаваться за «Байер» на поле на все 100, а потом увидим, какой клуб станет следующим. Но мое решение – идти и попытаться получить новый опыт».

Контракт немецкого защитника с «Байером» рассчитан до лета 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего центрбека в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Бавария» и «Барселона», каталонцы планируют подписать немца следующим летом в качестве свободного агента.

В сезоне 2023/24 Та провел за «Байер» в Бундеслиге 31 матч, отличившись 4-мя голами и 1-м голевым пасом.

🚨🇩🇪 Jonathan Tah: “I’m NOT gonna sign a new deal at Bayer Leverkusen. My decision is made”.



“I will give my best until the end here and then we will see about my future club. But my decision is to go and try different experience”, told @SZ. pic.twitter.com/yVitfXHHBr