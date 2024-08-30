ОФИЦИАЛЬНО. Русол назначен директором львовских Карпат

ФК «Карпаты» сообщил, что Андрей Русол будет исполнять обязанности директора клуба с 30 августа 2024 года.

Степан Юрчишин, который до этого возглавлял клуб, переведен на должность заместителя директора.

«Андрей Русол – известный в прошлом футболист «Днепра», вместе с которым становился бронзовым призером чемпионата Украины. В составе сборной Украины провел 49 поединков и отметился тремя голами, один из которых стал первым голом нашей сборной на чемпионатах мира.

После завершения игровой карьеры Андрей Русол получил образование по футбольному менеджменту в Институте имени Йохана Кройфа в Барселоне и в Университете Мадрида.

Совмещал учебу с работой в селекционном отделе ФК «Днепр». С 2019-го года до июля 2024-го года работал в должности исполнительного директора СК «Днепр-1», – сказано в заявлении клуба.

Отметим, что еще неделю назад Sport.ua сообщал, что футболистам «Карпат» представили Русола как нового генерального директора.