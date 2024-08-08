ВИДЕО. Кривбасс пропустил в начале 2-го тайма. 16-летний игрок сравнял счет
Виктория Пльзень забила ответный гол на 48-й минуте матча квалификации ЛЕ
8 августа в 21:00 проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень.
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Команды встречаются на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 15 августа в Чехии.
Гости забили ответный гол на 48-й минуте. Отличился 16-летний футболист гостей Иржи Панош.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Кривбассом и Викторией
ГОЛ! 1:1. Иржи Панош, 48 мин
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