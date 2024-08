Тоттенхэм готов отпустить Соломона в аренду, но не хочет продавать

25-летний вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер» и который покинул стан «горняков» со скандалом, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, вскоре может покинуть стан «шпор».

В лондонском клубе Соломон не имеет стабильной игровой практики, и «Тоттенхэм» готов отпустить Манора в аренду на следующий сезон, однако продажу футболиста не рассматривает.

Отмечается, что Соломон интересен клубам из Англии, Германии и Испании, названия которых не конкретизируются.

В начале июля Соломон вернулся к тренировочному процессу, а до этого вынужден был пропустить около 10 месяцев из-за тяжелой травмы колена.

🚨Exclusive: Tottenham are open to a loan deal for Manor Solomon. Not for a sale. According to a sources there were contacts between his camp and clubs from England, Spain and Germany. #Transfer ⚪️ pic.twitter.com/hBbhEDH5Qp