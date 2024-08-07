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  4. Тоттенхэм готов отпустить Соломона в аренду, но не хочет продавать
Англия
07 августа 2024, 19:58 |
501
0

Тоттенхэм готов отпустить Соломона в аренду, но не хочет продавать

Экс-игрок «Шахтера» может продолжить карьеру в Англии, Испании или Германии

07 августа 2024, 19:58 |
501
0
Тоттенхэм готов отпустить Соломона в аренду, но не хочет продавать
x.com/manorsolomon

25-летний вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер» и который покинул стан «горняков» со скандалом, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, вскоре может покинуть стан «шпор».

В лондонском клубе Соломон не имеет стабильной игровой практики, и «Тоттенхэм» готов отпустить Манора в аренду на следующий сезон, однако продажу футболиста не рассматривает.

Отмечается, что Соломон интересен клубам из Англии, Германии и Испании, названия которых не конкретизируются.

В начале июля Соломон вернулся к тренировочному процессу, а до этого вынужден был пропустить около 10 месяцев из-за тяжелой травмы колена.

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Манор Соломон Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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