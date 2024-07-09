10 месяцев без футбола. Манор Соломон вернулся к тренировкам с Тоттенхэмом
Израильский вингер преодолел последствия тяжелой травмы
24-летний израильский вингер Манор Соломон вернулся к тренировочному процессу в составе «Тоттенхэма».
Накануне футболист попал на фотографии во время тренировки «шпор», о чем сообщает Бен Диннери.
Соломон не играл с начала октября минувшего года, когда получил тяжелую травму колена, и впоследствии перенес несколько операций.
В АПЛ-2023/24 израильтянин сыграл всего 5 матчей, отличившись 2 ассистами.
Ранее сообщалось, что летом «Тоттенхэм» будет готов продать Соломона, чтобы не иметь проблем по потенциальным выплатам за него отступных «Шахтеру».
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