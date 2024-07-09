10 месяцев без футбола. Манор Соломон вернулся к тренировкам с Тоттенхэмом

24-летний израильский вингер Манор Соломон вернулся к тренировочному процессу в составе «Тоттенхэма».

Накануне футболист попал на фотографии во время тренировки «шпор», о чем сообщает Бен Диннери.

Соломон не играл с начала октября минувшего года, когда получил тяжелую травму колена, и впоследствии перенес несколько операций.

В АПЛ-2023/24 израильтянин сыграл всего 5 матчей, отличившись 2 ассистами.

Ранее сообщалось, что летом «Тоттенхэм» будет готов продать Соломона, чтобы не иметь проблем по потенциальным выплатам за него отступных «Шахтеру».