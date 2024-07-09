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  4. 10 месяцев без футбола. Манор Соломон вернулся к тренировкам с Тоттенхэмом
Англия
09 июля 2024, 17:53 |
248
0

10 месяцев без футбола. Манор Соломон вернулся к тренировкам с Тоттенхэмом

Израильский вингер преодолел последствия тяжелой травмы

09 июля 2024, 17:53 |
248
0
10 месяцев без футбола. Манор Соломон вернулся к тренировкам с Тоттенхэмом
instagram.com/manorsolomon

24-летний израильский вингер Манор Соломон вернулся к тренировочному процессу в составе «Тоттенхэма».

Накануне футболист попал на фотографии во время тренировки «шпор», о чем сообщает Бен Диннери.

Соломон не играл с начала октября минувшего года, когда получил тяжелую травму колена, и впоследствии перенес несколько операций.

В АПЛ-2023/24 израильтянин сыграл всего 5 матчей, отличившись 2 ассистами.

Ранее сообщалось, что летом «Тоттенхэм» будет готов продать Соломона, чтобы не иметь проблем по потенциальным выплатам за него отступных «Шахтеру».

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Манор Соломон Тоттенхэм тренировка травма колена
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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