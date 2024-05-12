Чтоб не платить Шахтеру? Тоттенхэм готов летом продать Соломона

Руководство «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно будет готово рассмотреть возможность продажи 24-летнего вингера Манора Соломона.

Футболист из-за тяжелой травмы пропустил большую часть текущего сезона, из-за чего перестал входить в планы главного тренера команды Ангелоса Постекоглу. Коуч «шпор» будет не прочь, если клуб продаст Соломона, а вырученные от трансфера деньги реинвестирует в усиление состава.

В «Тоттенхэме» понимают, что на Соломоне можно сделать хороший бизнес, даже несмотря на проблемный сезон футболиста. В лондонский клуб Манор перешел свободным агентом, использовав Annexe 7 ФИФА. По этой причине прежний клуб израильтянина – «Шахтер» – до сих пор ведет дискуссии с «Тоттенхэмом» о компенсации, хотя англичане, по-видимому, ничего платить за Соломона не собираются.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предлагал «Шахтеру» 10% от последующего трансфера Соломона, однако клубы так и не договорились. Теперь же существует вероятность, что «шпоры» успеют продать израильского вингера раньше, нежели согласуют хоть какую-то компромиссную позицию в переговорах с «горняками».

В текущем сезоне Соломон успел провести лишь 6 матчей за «Тоттенхэм», в которых отличился 2 результативными передачами.