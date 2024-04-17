Палкин рассказал, что хочет получить Шахтер от Тоттенхэма за Соломона

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал британским журналистам, как обстоят контакты его клуба с «Тоттенхэмом» по поводу компенсации за переход минувшим летом израильского вингера Манора Соломона.

«Мы не просим денег у «Тоттенхэма». Мы просим хороший процент от будущей продажи. Если они продадут его за хорошие деньги, оба клуба что-то получат. Это неуважительно, что они предлагают нам только 10% комиссии за [потенциальную] продажу [Соломона]. Они как будто не уважают футбольные ценности и то, что происходит в Украине».

«Я апеллирую к моральной стороне вопроса, ведь если мы не найдем решения, нам придется обращаться в суд к юридической стороне. Я хочу обратиться к Дэниелу Леви [президенту «Тоттенхэма»] и призвать его поддерживать ценности футбольной семьи», - сказал Палкин.

Напомним, «Тоттенхэм», воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, подписал Манора Соломона летом минувшего года фактически на правах свободного агента.

Ранее все попытки клубов как-то договориться по компенсации за Соломона потерпели неудачу.

В настоящий момент израильский вингер залечивает травму колена и, скорее всего, в текущем сезоне на поле не появится.