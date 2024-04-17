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  4. Палкин рассказал, что хочет получить Шахтер от Тоттенхэма за Соломона
Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 15:21 |
448
0

Палкин рассказал, что хочет получить Шахтер от Тоттенхэма за Соломона

«Шпоры» подписали израильского вингера бесплатно, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА

17 апреля 2024, 15:21 |
448
0
Палкин рассказал, что хочет получить Шахтер от Тоттенхэма за Соломона
ФК Тоттенхэм. Манор Соломон

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал британским журналистам, как обстоят контакты его клуба с «Тоттенхэмом» по поводу компенсации за переход минувшим летом израильского вингера Манора Соломона.

«Мы не просим денег у «Тоттенхэма». Мы просим хороший процент от будущей продажи. Если они продадут его за хорошие деньги, оба клуба что-то получат. Это неуважительно, что они предлагают нам только 10% комиссии за [потенциальную] продажу [Соломона]. Они как будто не уважают футбольные ценности и то, что происходит в Украине».

«Я апеллирую к моральной стороне вопроса, ведь если мы не найдем решения, нам придется обращаться в суд к юридической стороне. Я хочу обратиться к Дэниелу Леви [президенту «Тоттенхэма»] и призвать его поддерживать ценности футбольной семьи», - сказал Палкин.

Напомним, «Тоттенхэм», воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, подписал Манора Соломона летом минувшего года фактически на правах свободного агента.

Ранее все попытки клубов как-то договориться по компенсации за Соломона потерпели неудачу.

В настоящий момент израильский вингер залечивает травму колена и, скорее всего, в текущем сезоне на поле не появится.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Тоттенхэм трансферы АПЛ Манор Соломон трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Standard Sport
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