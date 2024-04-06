Тренер Тоттенхэма: «Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне»
Ангелос Постекоглу – о состоянии экс-игрока «Шахтера»
Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что вингер команды Манор Соломон в нынешнем сезоне, скорее всего, уже не сыграет:
«Манор Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне. Он восстанавливается. То же касается Форстера и Сессеньона», – заявил Постекоглу.
Напомним, в марте Соломон перенес операцию на колене. Из-за травмы мениска экс-игрок «Шахтера» не выходил на поле с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне он провел всего 6 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и отличился 2 ассистами.
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