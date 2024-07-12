Как их победить? У Испании невероятный рекорд в финалах топ-турниров
Перед Англией стоит чрезвычайно сложная задача
Сборная Испании вышла в финал Евро-2024, где сыграет против Англии и может продлить невероятную испанскую серию побед, которая учитывает и клубы, и сборные.
С мая 2001 года, если испанский клуб или сборная выходят в финал крупного турнира (Лига чемпионов, Лига Европы, ЧМ, Евро), то обязательно его выигрывают.
Серия насчитывает 22 таких финала, и если испанская команда проигрывает финал, то только другой испанской команде.
Сборная Испании за это время выиграла три крупных турнира, «Севилья» – 6, «Реал» – 5, «Барселона» – 4, «Атлетико» – 2 и «Вильярреал» с «Валенсией» по одному.
Финал Евро-2024 Испания – Англия состоится 14 июля.
Since May 2001, Spanish teams have played non-Spanish teams in 22 major finals (Champions League, Europa League, World Cup, Euros). The Spanish side has won all 22 finals.— Colin Millar (@Millar_Colin) July 9, 2024
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