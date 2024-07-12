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  4. Как их победить? У Испании невероятный рекорд в финалах топ-турниров
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 20:48 |
440
1

Как их победить? У Испании невероятный рекорд в финалах топ-турниров

Перед Англией стоит чрезвычайно сложная задача

12 июля 2024, 20:48 |
440
1
Как их победить? У Испании невероятный рекорд в финалах топ-турниров
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании вышла в финал Евро-2024, где сыграет против Англии и может продлить невероятную испанскую серию побед, которая учитывает и клубы, и сборные.

С мая 2001 года, если испанский клуб или сборная выходят в финал крупного турнира (Лига чемпионов, Лига Европы, ЧМ, Евро), то обязательно его выигрывают.

Серия насчитывает 22 таких финала, и если испанская команда проигрывает финал, то только другой испанской команде.

Сборная Испании за это время выиграла три крупных турнира, «Севилья» – 6, «Реал» – 5, «Барселона» – 4, «Атлетико» – 2 и «Вильярреал» с «Валенсией» по одному.

Финал Евро-2024 Испания – Англия состоится 14 июля.

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Евро-2024 сборная Испании по футболу Испания - Англия
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Saar
Якщо Англія зіграє так як Німеччина, але з коригування певних дій, то Кубок буде в англійців.
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