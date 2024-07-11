Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 04:38 |
1326
0

Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия

Главный тренер нидерландской команды недоволен решением рефери в первом тайме

11 июля 2024, 04:38 |
1326
0
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

На 18-й минуте Гарри Кейн сделал счет 1:1 после того, как реализовал пенальти.

Судья принял странное решение, назначив 11-метровый после якобы фола Дензела Дюмфриса на Кейне.

Главный тренер нидерландского коллектива Рональд Куман отреагировал на спорное решение рефери:

«Это не пенальти. Единственным намерением игрока было заблокировать удар. Затем Гарри Кейн наносит удар, и их ноги столкнулись. Футбол разрушается из-за подобных решений VAR.

В Англии такой пенальти не был бы назначен. Что ты должен делать как защитник? Я думаю, судья свистел из-за множества глупостей, но мы проиграли не из-за этого», – сказал Куман.

Видеообзор матча Нидерланды – Англия (1:2)

По теме:
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Кто выиграет титул? Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2024
Рональд КУМАН: «Таков футбол. Но что есть, то есть»
Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу сборная Англии по футболу Нидерланды - Англия Евро-2024 пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Футбол | 11 июля 2024, 00:47 0
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Теннис | 10 июля 2024, 13:40 18
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024

Поединок состоится 10 июля, ориентировочное время начала игры – 15:30 по Киеву

За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
Футбол | 10.07.2024, 20:21
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
Стали известны составы на матч 1/2 финала Копа Америка Уругвай – Колумбия
Футбол | 11.07.2024, 02:20
Стали известны составы на матч 1/2 финала Копа Америка Уругвай – Колумбия
Стали известны составы на матч 1/2 финала Копа Америка Уругвай – Колумбия
Нидерланды – Англия. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Футбол | 10.07.2024, 20:05
Нидерланды – Англия. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Нидерланды – Англия. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
09.07.2024, 16:50 26
Футбол
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:37 57
Теннис
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
09.07.2024, 20:00 11
Футбол
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
09.07.2024, 23:57 123
Футбол
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 1
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
09.07.2024, 17:15 6
Теннис
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
09.07.2024, 10:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем