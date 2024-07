Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия

10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

На 18-й минуте Гарри Кейн сделал счет 1:1 после того, как реализовал пенальти.

Судья принял странное решение, назначив 11-метровый после якобы фола Дензела Дюмфриса на Кейне.

Главный тренер нидерландского коллектива Рональд Куман отреагировал на спорное решение рефери:

«Это не пенальти. Единственным намерением игрока было заблокировать удар. Затем Гарри Кейн наносит удар, и их ноги столкнулись. Футбол разрушается из-за подобных решений VAR.

В Англии такой пенальти не был бы назначен. Что ты должен делать как защитник? Я думаю, судья свистел из-за множества глупостей, но мы проиграли не из-за этого», – сказал Куман.

🚨🚨🗣️ - Koeman: "This is not a penalty. His only attention was to block a shot. Harry Kane then shoots and their feet collide. Football is getting BROKEN with these type of calls by VAR!" pic.twitter.com/iyYCmlAQXR