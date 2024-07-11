Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Главный тренер нидерландской команды недоволен решением рефери в первом тайме
10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.
На 18-й минуте Гарри Кейн сделал счет 1:1 после того, как реализовал пенальти.
Судья принял странное решение, назначив 11-метровый после якобы фола Дензела Дюмфриса на Кейне.
Главный тренер нидерландского коллектива Рональд Куман отреагировал на спорное решение рефери:
«Это не пенальти. Единственным намерением игрока было заблокировать удар. Затем Гарри Кейн наносит удар, и их ноги столкнулись. Футбол разрушается из-за подобных решений VAR.
В Англии такой пенальти не был бы назначен. Что ты должен делать как защитник? Я думаю, судья свистел из-за множества глупостей, но мы проиграли не из-за этого», – сказал Куман.
🚨🚨🗣️ - Koeman: "This is not a penalty. His only attention was to block a shot. Harry Kane then shoots and their feet collide. Football is getting BROKEN with these type of calls by VAR!" pic.twitter.com/iyYCmlAQXR— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 10, 2024
Видеообзор матча Нидерланды – Англия (1:2)
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Поединок состоится 10 июля, ориентировочное время начала игры – 15:30 по Киеву