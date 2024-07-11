Рональд КУМАН: «Таков футбол. Но что есть, то есть»

10 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

После завершения встречи главный тренер нидерландской команды Рональд Куман прокомментировал вылет из чемпионата Европы:

«Англия создавала нам проблемы в средней линии в первом тайме. Нам не удавалось контролировать то, как они действовали между линиями благодаря Беллингему и Фодену. Мы добавили еще одного полузащитника, и после этого игра стала более равной.

У меня ощущение, что в последние 20 или 25 минут мы выглядели более свежими, однако они забили отличный гол. Таков футбол. Возможно, мы заслуживали дополнительное время, но что есть, то есть.

Мы можем гордиться нашими игроками и национальной командой, поскольку провели прекрасный чемпионат», – сказал Куман.

Видеообзор матча Нидерланды – Англия (1:2)