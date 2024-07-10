10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже на 7-й минуте Нидерланды вышли вперед, однако на 18-й минуте счет в матче равным сделал Гарри Кейн, который забил с пенальти.

Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).

ВИДЕО. Англия быстро возвращается в игру! Кейн сравнял счет с пенальти

ГОЛ! Кейн, 18 мин, 1:1 (пен)