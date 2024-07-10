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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 22:25 | Обновлено 10 июля 2024, 22:36
943
5

ВИДЕО. Англия быстро возвращается в игру! Кейн сравнял счет с пенальти

Гарри забил на 18-й минуте

10 июля 2024, 22:25 | Обновлено 10 июля 2024, 22:36
943
5
ВИДЕО. Англия быстро возвращается в игру! Кейн сравнял счет с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже на 7-й минуте Нидерланды вышли вперед, однако на 18-й минуте счет в матче равным сделал Гарри Кейн, который забил с пенальти.

Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).

ВИДЕО. Англия быстро возвращается в игру! Кейн сравнял счет с пенальти

ГОЛ! Кейн, 18 мин, 1:1 (пен)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 5
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lampard14
І де там пенальті? Бахнув в ногу захисника, а не захисник в його ногу. Другий поспіль півфінал Англії їх тягнуть до фіналу (перший раз був півфінал проти Данії в 2021, коли Стерлінг нирнув)
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Harun Bakircioğlu
Раньше сборные судили из политических соображений, сейчас смотрят кого лучше для монетизации на финал. Никогда наверное не дождемся времен, когда перестанут левыми пенальтями решать ход встреч.
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