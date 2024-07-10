ВИДЕО. Англия быстро возвращается в игру! Кейн сравнял счет с пенальти
Гарри забил на 18-й минуте
10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.
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Уже на 7-й минуте Нидерланды вышли вперед, однако на 18-й минуте счет в матче равным сделал Гарри Кейн, который забил с пенальти.
Победитель матча в финале сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).
ВИДЕО. Англия быстро возвращается в игру! Кейн сравнял счет с пенальти
ГОЛ! Кейн, 18 мин, 1:1 (пен)
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