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10 июля 2024, 08:05 |
169
0

Испания вышла в финал, Ямал забил супергол, Шахтер купил Франьича

Главные новости за 9 июля на Sport.ua

10 июля 2024, 08:05 |
169
0
Испания вышла в финал, Ямал забил супергол, Шахтер купил Франьича
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 июля.

1A. Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Команда де ла Фуэнте даже с дисквалифицированными лидерами оказалась сильнее

1B. Они выиграли все матчи. Определен первый финалист Евро-2024
Испания обыграла Францию и сыграет в решающем поединке чемпионата Европы

1C. ВИДЕО. Шедевр Ямала и автогол. Испания шокировала Францию, забив дважды
Ламин забил на 21-й, а уже на 25-й Жюль Кунде срезал мяч в свои ворота

2. Голы Альвареса и Месси принесли Аргентине путевку в финал Копа Америка
Справившись с Канадой, Аргентина сыграет в финале с Уругваем или Колумбией

3. Стартовал новый сезон ЛЧ. Крупные победы Паневежиса, Нью-Сейнтс, Стяуа
Вечером 9 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации ЛЧ в 6 парах

4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер арендовал полузащитника немецкого Вольфсбурга
За «горняков» будет играть Бартол Франьич

5. ОФИЦИАЛЬНО. Бабич снова будет тренировать Черноморец
45-летний специалист вернется в одесский клуб

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала ведущего бомбардира Днепра-1
Александр Филиппов перебрался в команду Руслана Ротаня

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал экс-игрока сборной Украины
Игорь Харатин вернулся в УПЛ

7A. Пропустили три гола. Рух проиграл в контрольном матче
Львовская команда уступила хорватскому Хайдуку

7B. ЛНЗ в спарринге обыграл Оболонь, забив два мяча в конце игры
Голы у победителей забили Назарий Муравский и Александр Каплиенко

8A. Определен первый полуфиналист Уимблдона у мужчин
Янник Синнер неожиданно проиграл Даниилу Медведеву

8B. Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин
Карлос Алькарас одержал волевую победу над Томми Полом

8C. Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Донна Векич завершила сказку Лулу Сан

8D. Стала известна соперница Векич в полуфинале Уимблдона
Жасмин Паолини легко обыграла Эмму Наварро

8E. Костюк окончательно завершила выступления на Уимблдоне-2024
Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе не сумела пробиться в четвертьфинал пар

8F. Сестры Киченок провели матчи первого раунда микста Уимблдона
Людмила и Надежда во вторник доиграли свои матчи смешанного парного разряда

9A. Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
В сезоне 2024/25 Украину будут представлять 5 команд

9B. Евроосень для Шахтера и Динамо. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках
Горняки попали во вторую корзину в ЛЧ, а киевлянам прогнозируют место в ЛЕ

10. СК Днепр минус один
О почти свершившейся катастрофе днепровского клуба

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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