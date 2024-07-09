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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал экс-игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 13:04 |
682
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал экс-игрока сборной Украины

Игорь Харатин вернулся в УПЛ

09 июля 2024, 13:04 |
682
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал экс-игрока сборной Украины
ФК Колос. Игорь Харатин

Ковалевский «Колос» официально объявил о подписании украинского полузащитника Игоря Харатина.

Трансфер 29-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь у него закончился контракт со словацким «ДАК» Дунайска Стреда, за который Игорь выступал с февраля 2024 года. Условия сотрудничества с «Колосом» пока не сообщаются.

В сезоне 2023/24 Игорь Харатин провел 15 поединков во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока национальной сборной Украины (4 матча) в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Колос» хочет подписать бывшего вратаря «Черноморца» Даниила Варакуту.

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Игорь Харатин Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ФК Колос Ковалевка
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