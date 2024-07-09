ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал экс-игрока сборной Украины

Ковалевский «Колос» официально объявил о подписании украинского полузащитника Игоря Харатина.

Трансфер 29-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь у него закончился контракт со словацким «ДАК» Дунайска Стреда, за который Игорь выступал с февраля 2024 года. Условия сотрудничества с «Колосом» пока не сообщаются.

В сезоне 2023/24 Игорь Харатин провел 15 поединков во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока национальной сборной Украины (4 матча) в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Колос» хочет подписать бывшего вратаря «Черноморца» Даниила Варакуту.