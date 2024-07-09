Пропустили три гола. Рух проиграл в контрольном матче

Команда УПЛ «Рух» провела третий контрольный матч на сборе в Словении, а соперником был «Хайдук». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хорватской команды.

Единственный гол в составе «Руха» забил Притула. В следующих матчах команда сыграет против «Домжале» и «Осиека».

Контрольный матч

«Рух» (Львов, Украина) – «Хайдук» (Сплит, Хорватия) 1:3

Голы: Притула, 62 – Шошич, 35, Дурдов, 65, Скоко, 72

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, Притула, Дидык, Рунич, Лях, Краснопир