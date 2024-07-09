Товарищеские матчи
09.07.2024 12:30 – FT 1 : 3
Украина. Премьер лига09 июля 2024, 15:29 | Обновлено 09 июля 2024, 15:30
711
1
Пропустили три гола. Рух проиграл в контрольном матче
Команда уступила Хайдуку
09 июля 2024, 15:29 | Обновлено 09 июля 2024, 15:30
711
1
Команда УПЛ «Рух» провела третий контрольный матч на сборе в Словении, а соперником был «Хайдук». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хорватской команды.
Единственный гол в составе «Руха» забил Притула. В следующих матчах команда сыграет против «Домжале» и «Осиека».
Контрольный матч
«Рух» (Львов, Украина) – «Хайдук» (Сплит, Хорватия) 1:3
Голы: Притула, 62 – Шошич, 35, Дурдов, 65, Скоко, 72
«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, Притула, Дидык, Рунич, Лях, Краснопир
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 июля 2024, 22:22 0
В понедельник состоялись матчи четвертого раунда в верхней части турнирной сетки
Футбол | 08 июля 2024, 15:57 7
Андрей хочет получить гарантии игровой практики
Футбол | 09.07.2024, 14:49
Футбол | 09.07.2024, 07:40
Теннис | 08.07.2024, 15:34
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Это вам Хайдук, а не Минай)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2024, 20:33 8
08.07.2024, 08:54 8
08.07.2024, 10:36 33
08.07.2024, 18:01 1
07.07.2024, 21:11 3
07.07.2024, 17:16 40
08.07.2024, 12:45
08.07.2024, 07:37