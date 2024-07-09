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Рух Львов
09.07.2024 12:30 – FT 1 : 3
Хайдук Сплит
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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 15:29 | Обновлено 09 июля 2024, 15:30
711
1

Пропустили три гола. Рух проиграл в контрольном матче

Команда уступила Хайдуку

09 июля 2024, 15:29 | Обновлено 09 июля 2024, 15:30
711
1
Пропустили три гола. Рух проиграл в контрольном матче
ФК Рух

Команда УПЛ «Рух» провела третий контрольный матч на сборе в Словении, а соперником был «Хайдук». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хорватской команды.

Единственный гол в составе «Руха» забил Притула. В следующих матчах команда сыграет против «Домжале» и «Осиека».

Контрольный матч

«Рух» (Львов, Украина) – «Хайдук» (Сплит, Хорватия) 1:3
Голы: Притула, 62 – Шошич, 35, Дурдов, 65, Скоко, 72

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, Притула, Дидык, Рунич, Лях, Краснопир

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Рух Львов Хайдук Сплит контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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Chunga-Changa
Это вам Хайдук, а не Минай)
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