Рух – Хайдук – 1:3. Как забил Притула. Видео голов и обзор матча

Львовский «Рух» в третьем спарринге на словенских сборах встретился с хорватским «Хайдуком».

Подопечные Виталия Пономарева активно начали матч и уже на первых минутах Роман Дидык, навешивая с левого фланга, чуть не забросил мяч за воротник голкиперу хорватов. Впоследствии «руховец» имел еще один хороший момент, пробивая из-за пределов штрафной – вратарь снова спас «Хайдук». Также хорошую реакцию в первом тайме демонстрировал Дмитрий Ледвий, совершив несколько сейвов, впрочем, на 35-й минуте команда из Сплита вышла вперед усилиями Шошича.

Во второй половине матча желто-черные высоко прессинговали соперника и создали несколько опасных моментов. А на 62-й минуте матча Остап Притула блестящим обводным ударом поразил дальнюю «девятку» ворот «Хайдука» и сравнял счет в матче (1:1). Но уже через три минуты хорваты снова повели – голом отличился Дурдов. А на 72-й минуте Скоко установил окончательный счет в спарринге – 1:3.

В итоге, зафиксировано первое поражение «Руха» на предсезонных сборах. Следующие матчи желто-черные сыграют в субботу, 13 июля, – против «Домжале» и «Осиека».

Товарищеский матч

9 июля 2024 года. Радомле (Словения)

Рух (Львов, Украина) – Хайдук (Сплит, Хорватия) – 1:3 (0:1)

Голы: Притула, 62 – Шошич, 35, Дурдов, 65, Скоко, 72

Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, Притула, Дидык, Рунич, Лях, Краснопир

Видеообзор матча