Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Хайдук – 1:3. Как забил Притула. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Рух Львов
09.07.2024 12:30 – FT 1 : 3
Хайдук Сплит
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 05:31 | Обновлено 10 июля 2024, 05:50
199
0

Рух – Хайдук – 1:3. Как забил Притула. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Словении

10 июля 2024, 05:31 | Обновлено 10 июля 2024, 05:50
199
0
Рух – Хайдук – 1:3. Как забил Притула. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

Львовский «Рух» в третьем спарринге на словенских сборах встретился с хорватским «Хайдуком».

Подопечные Виталия Пономарева активно начали матч и уже на первых минутах Роман Дидык, навешивая с левого фланга, чуть не забросил мяч за воротник голкиперу хорватов. Впоследствии «руховец» имел еще один хороший момент, пробивая из-за пределов штрафной – вратарь снова спас «Хайдук». Также хорошую реакцию в первом тайме демонстрировал Дмитрий Ледвий, совершив несколько сейвов, впрочем, на 35-й минуте команда из Сплита вышла вперед усилиями Шошича.

Во второй половине матча желто-черные высоко прессинговали соперника и создали несколько опасных моментов. А на 62-й минуте матча Остап Притула блестящим обводным ударом поразил дальнюю «девятку» ворот «Хайдука» и сравнял счет в матче (1:1). Но уже через три минуты хорваты снова повели – голом отличился Дурдов. А на 72-й минуте Скоко установил окончательный счет в спарринге – 1:3.

В итоге, зафиксировано первое поражение «Руха» на предсезонных сборах. Следующие матчи желто-черные сыграют в субботу, 13 июля, – против «Домжале» и «Осиека».

Товарищеский матч

9 июля 2024 года. Радомле (Словения)

Рух (Львов, Украина) – Хайдук (Сплит, Хорватия) – 1:3 (0:1)

Голы: Притула, 62 – Шошич, 35, Дурдов, 65, Скоко, 72

Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, Притула, Дидык, Рунич, Лях, Краснопир

Видеообзор матча

По теме:
Рух – Штурм – 4:1. Дубль Краснопира. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Плюс Педриньо и Франьич. К тренировкам Шахтера вернулись сборники
ВИДЕО. Динамо провело первую тренировку на сборах в Австрии
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Хайдук Сплит Остап Притула видео голов и обзор
Николай Степанюк Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна объяснил, почему у Шахтера сорвался трансфер хорвата за 12 млн евро
Футбол | 09 июля 2024, 08:22 45
Срна объяснил, почему у Шахтера сорвался трансфер хорвата за 12 млн евро
Срна объяснил, почему у Шахтера сорвался трансфер хорвата за 12 млн евро

Мартина Батурину отпугнула война в Украине…

Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
Бокс | 09 июля 2024, 12:21 1
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа

Напомним, Энтони тогда победил Владимира техническим нокаутом

Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Другие виды | 09.07.2024, 16:24
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
НАЧО ФЕРНАНДЕС: «Гол Ламина – это нечто! Тем более, для парня 16 лет»
Футбол | 10.07.2024, 04:15
НАЧО ФЕРНАНДЕС: «Гол Ламина – это нечто! Тем более, для парня 16 лет»
НАЧО ФЕРНАНДЕС: «Гол Ламина – это нечто! Тем более, для парня 16 лет»
Побил рекорд Пеле. Ямал отметился невероятным достижением
Футбол | 09.07.2024, 23:02
Побил рекорд Пеле. Ямал отметился невероятным достижением
Побил рекорд Пеле. Ямал отметился невероятным достижением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
08.07.2024, 10:36 37
Футбол
Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой
Свитолина выйдет на матч 1/8 финала Уимблдона с черной повязкой
08.07.2024, 15:34 2
Теннис
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
08.07.2024, 18:01 2
Футбол
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
08.07.2024, 15:57 8
Футбол
«На него это повлияло». Диллиан Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«На него это повлияло». Диллиан Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
08.07.2024, 12:45
Бокс
Геращенко обратилась к Магучих после установления нового мирового рекорда
Геращенко обратилась к Магучих после установления нового мирового рекорда
08.07.2024, 13:51 3
Другие виды
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
08.07.2024, 14:30 4
Футбол
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
08.07.2024, 14:11 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем