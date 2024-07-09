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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 12:06 | Обновлено 09 июля 2024, 12:14
251
0

Рух – Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июля в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

09 июля 2024, 12:06 | Обновлено 09 июля 2024, 12:14
251
0
Рух – Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Во вторник, 9 июля, львовский «Рух» на сборе в Словении проведет товарищеский матч с хорватским «Хайдуком» из Сплита.

Игра начнется в 12:30 по киевскому времени.

Напомним, «Рух» в предыдущем спарринге на словенском сборе добился победы над австрийским «Штурмом» из Граца – 4:1.

Рух – Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Рух Львов Хайдук Сплит контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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