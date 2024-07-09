Товарищеские матчи
09.07.2024 12:30 - : -
Украина. Премьер лига09 июля 2024, 12:06 | Обновлено 09 июля 2024, 12:14
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Рух – Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 июля в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
09 июля 2024, 12:06 | Обновлено 09 июля 2024, 12:14
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Во вторник, 9 июля, львовский «Рух» на сборе в Словении проведет товарищеский матч с хорватским «Хайдуком» из Сплита.
Игра начнется в 12:30 по киевскому времени.
Напомним, «Рух» в предыдущем спарринге на словенском сборе добился победы над австрийским «Штурмом» из Граца – 4:1.
Рух – Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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