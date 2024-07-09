Во вторник, 9 июля, львовский «Рух» на сборе в Словении проведет товарищеский матч с хорватским «Хайдуком» из Сплита.

Игра начнется в 12:30 по киевскому времени.

Напомним, «Рух» в предыдущем спарринге на словенском сборе добился победы над австрийским «Штурмом» из Граца – 4:1.

Рух – Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция