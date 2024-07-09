Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин

Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас пробился в полуфинал Уимблдона.

В матче 1/4 финала испанец переиграл 13-ю ракетку мира Томми Пола из США.

Уимблдон. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Томми Пол (США) – 5:7, 6:4, 6:2, 6:2

Это была 5-я встреча теннисистов, Алькарас выиграл третий матч.

В следующем раунде Карлос сыграет с Даниилом Медведевым (№5 ATP), которого обыграл в прошлом году на этой стадии. Медведев ранее неожиданно остановил первую ракетку мира Янника Синнера.

Отметим, что Алькарас – действующий чемпион турнира. На 6 из 7 последних турнирах Grand Slam он был в четверке лучших.