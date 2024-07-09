Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин
Уимблдон
09 июля 2024, 20:54 | Обновлено 09 июля 2024, 21:22
2066
2

Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин

Карлос Алькарас одержал волевую победу над Томми Полом

09 июля 2024, 20:54 | Обновлено 09 июля 2024, 21:22
2066
2
Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас пробился в полуфинал Уимблдона.

В матче 1/4 финала испанец переиграл 13-ю ракетку мира Томми Пола из США.

Уимблдон. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Томми Пол (США) – 5:7, 6:4, 6:2, 6:2

Это была 5-я встреча теннисистов, Алькарас выиграл третий матч.

В следующем раунде Карлос сыграет с Даниилом Медведевым (№5 ATP), которого обыграл в прошлом году на этой стадии. Медведев ранее неожиданно остановил первую ракетку мира Янника Синнера.

Отметим, что Алькарас – действующий чемпион турнира. На 6 из 7 последних турнирах Grand Slam он был в четверке лучших.

По теме:
Стала известна соперница Векич в полуфинале Уимблдона
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон-2024 стал рекордным мейджором по количеству 5-сетовых матчей
Томми Пол Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
Бокс | 09 июля 2024, 12:21 1
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа

Напомним, Энтони тогда победил Владимира техническим нокаутом

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 10 июля
Теннис | 09 июля 2024, 17:03 0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 10 июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 10 июля

В среду Элина Свитолина сыграет матч 1/4 финала

Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Другие виды | 09.07.2024, 16:24
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Футбол | 09.07.2024, 16:50
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич снова будет тренировать Черноморец
Футбол | 09.07.2024, 16:39
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич снова будет тренировать Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич снова будет тренировать Черноморец
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Сіннер розчарував. Гру подивитися не мав змоги, але підозрюю, що п'ять перемог над мєдвєдєвим поспіль зробили Янніка надто самовпевненим, і він поставився до цього матчу недостатньо серйозно.
Ясмін другий мейджор поспіль бере на себе роль рятівниці нації)
Ответить
0
Ekvato
Карлітос, вперед. Я сподівався на зустріч з Яніком. Але тепер ти просто мусиш загасити світло мацкалику
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
08.07.2024, 18:01 1
Футбол
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
07.07.2024, 21:11 3
Другие виды
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
08.07.2024, 14:33 16
Футбол
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
07.07.2024, 17:16 40
Футбол
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
08.07.2024, 10:36 37
Футбол
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 17:06 29
Теннис
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 85
Другие виды
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
08.07.2024, 07:37
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем