Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин
Карлос Алькарас одержал волевую победу над Томми Полом
Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас пробился в полуфинал Уимблдона.
В матче 1/4 финала испанец переиграл 13-ю ракетку мира Томми Пола из США.
Уимблдон. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Томми Пол (США) – 5:7, 6:4, 6:2, 6:2
Это была 5-я встреча теннисистов, Алькарас выиграл третий матч.
В следующем раунде Карлос сыграет с Даниилом Медведевым (№5 ATP), которого обыграл в прошлом году на этой стадии. Медведев ранее неожиданно остановил первую ракетку мира Янника Синнера.
Отметим, что Алькарас – действующий чемпион турнира. На 6 из 7 последних турнирах Grand Slam он был в четверке лучших.
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