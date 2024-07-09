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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
09.07.2024 16:00 – FT 2 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 22:12 | Обновлено 09 июля 2024, 22:25
187
0

ЛНЗ в спарринге обыграл Оболонь, забив два мяча в конце игры

Голы у победителей забили Назарий Муравский и Александр Каплиенко

09 июля 2024, 22:12 | Обновлено 09 июля 2024, 22:25
187
0
ЛНЗ в спарринге обыграл Оболонь, забив два мяча в конце игры
ЛНЗ

9 июля состоялся очередной спарринг украинских команд в летнее межсезонье.

Игра черкасского ЛНЗ против киевской Оболони закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голы у победителей в конце игры забили Назарий Муравский и Александр Каплиенко.

Следующую игру ЛНЗ играет на выезде 14 июля против Левого берега.

Товарищеский матч

9 июля. 16:00. Черкассы

ЛНЗ (Черкассы) – Оболонь (Киев) – 2:0

Голы: Муравский, 84, Каплиенко, 90

ЛНЗ: Кучеренко (Пеньков, 46) – Путря, Салиху (Муравский, 66), Муравский (Штефанко, 46, Каплиенко, 66), Каплиенко (Стасюк, 46) – Яшари (Бар, 80), Тилль (Олейник, 46), Бар (Бойко, 46) – Пасич (Ассинор, 46), Наумец (Шестаков, 30), Молло (Прядун, 66)

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ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев учебно-тренировочные сборы ЛНЗ - Оболонь Назарий Муравский Александр Каплиенко товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Николай Степанюк Источник: ФК ЛНЗ
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