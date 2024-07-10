Костюк окончательно завершила выступления на Уимблдоне-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) проиграла второму сеяному тандему Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах за 1 час и 9 минут.

Уимблдон-2024. Пары. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 3:6, 1:6

Костюк и Русе во второй раз сыграли в одном дуэте на травяном мейджоре. В 2023 году украинка и румынка завершили выступления уже во 2-м раунде.

Ранее Марта вылетела из Уимблдона и в одиночном разряде, проиграв в 1/16 финала Мэдисон Киз.

Представлять Украину в паре на Уимблдоне продолжат сестры Киченок Людмила и Надежда.