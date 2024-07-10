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  4. Костюк окончательно завершила выступления на Уимблдоне-2024
Уимблдон
10 июля 2024, 00:31 |
356
2

Костюк окончательно завершила выступления на Уимблдоне-2024

Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе не сумела пробиться в четвертьфинал парного разряда

10 июля 2024, 00:31 |
356
2
Костюк окончательно завершила выступления на Уимблдоне-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) проиграла второму сеяному тандему Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах за 1 час и 9 минут.

Уимблдон-2024. Пары. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 3:6, 1:6

Костюк и Русе во второй раз сыграли в одном дуэте на травяном мейджоре. В 2023 году украинка и румынка завершили выступления уже во 2-м раунде.

Ранее Марта вылетела из Уимблдона и в одиночном разряде, проиграв в 1/16 финала Мэдисон Киз.

Представлять Украину в паре на Уимблдоне продолжат сестры Киченок Людмила и Надежда.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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sirjoga
просто ніякі, але хоч суперниць і публіку повеселили своєю недолугою грою 
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+1
Vitason
Костюк везде хочет успеть!! А в итоге ничего не получается,хочет много бабок 
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0
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