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  4. Сестры Киченок провели матчи первого раунда микста Уимблдона
Уимблдон
09 июля 2024, 19:11 | Обновлено 09 июля 2024, 19:47
1248
3

Сестры Киченок провели матчи первого раунда микста Уимблдона

Людмила и Надежда во вторник доиграли свои матчи смешанного парного разряда

09 июля 2024, 19:11 | Обновлено 09 июля 2024, 19:47
1248
3
Сестры Киченок провели матчи первого раунда микста Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок провели многострадальные матчи первого круга в миксте, которые откладывались и переносились из-за дождя.

Людмила Киченок и хорват Мате Павич за два дня обыграли британский дуэт Эмили Эпплтон / Чарльз Брум.

Надежда Киченок и бельгиец Сандер Жилле не сумели победить британский тандем Хезер Уотсон / Джо Солсбери.

Уимблдон. Первый круг микста
Людмила Киченок / Мате Павич [3] – Эмили Эпплтон / Чарльз Брум [Alt] – 6:4, 7:6(3)
Надежда Киченок / Сандер Жилле – Хезер Уотсон / Джо Солсбери – 7:5, 3:6, 8-10

Отметим, что Людмила Киченок и Мате Павич – действующие чемпионы. Они сегодня могут провести еще один матч против победителей противостояния Ульрикке Эйкери / Максимо Гонсалес – Бетани Маттек-Сэндс / Жан-Жульен Роер, если не помешают погодные условия.

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Людмила Киченок Мате Павич Эмили Эпплтон Уимблдон-2024 Надежда Киченок Хезер Уотсон Джо Солсбери Сандер Жилле
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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sirjoga
Між Людмилою і Павічем є якась хімія. Не здивуюсь, якщо вони коханці. 
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Андрій Заліщук
добре сестри проводять Вімб, так і далі
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