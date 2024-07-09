Сестры Киченок провели матчи первого раунда микста Уимблдона
Людмила и Надежда во вторник доиграли свои матчи смешанного парного разряда
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок провели многострадальные матчи первого круга в миксте, которые откладывались и переносились из-за дождя.
Людмила Киченок и хорват Мате Павич за два дня обыграли британский дуэт Эмили Эпплтон / Чарльз Брум.
Надежда Киченок и бельгиец Сандер Жилле не сумели победить британский тандем Хезер Уотсон / Джо Солсбери.
Уимблдон. Первый круг микста
Людмила Киченок / Мате Павич [3] – Эмили Эпплтон / Чарльз Брум [Alt] – 6:4, 7:6(3)
Надежда Киченок / Сандер Жилле – Хезер Уотсон / Джо Солсбери – 7:5, 3:6, 8-10
Отметим, что Людмила Киченок и Мате Павич – действующие чемпионы. Они сегодня могут провести еще один матч против победителей противостояния Ульрикке Эйкери / Максимо Гонсалес – Бетани Маттек-Сэндс / Жан-Жульен Роер, если не помешают погодные условия.
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