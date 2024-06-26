Битвы за плей-офф Евро, Шахтер купил голкипера, Усик отказался от пояса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 25 июня.

1A. Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала

Дания сыграет против Германии, а Англия и Словения ждут оппонентов

1B. Определен соперник сборной Германии в 1/8 финала Евро-2024

29 июня в Дортмунде сборная Германии сыграет против команды Дании

1C. Таблицы Евро-2024. Австрия выиграла группу, опередив Францию и Нидерланды

Соперники всех трех команд в 1/8 финала будут определены позже

2A. Прагматизм никуда не делся. Англия и Словения не забили друг другу

Нулевая ничья устроила обе команды

2B. Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией

Датчане со второго места вышли в 1/8 финала

3A. Фавориты в шоке. Австрия переиграла Нидерланды и стала первой в группе

Команда Рангника в заключительной игре нокаутировала коллектив Кумана

3B. Польша не проиграла Франции, которая стала второй в группе D

Команда Михала Пробежа покидает Евро-2024, а трехцветные идут в плей-офф

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера

Кирилл Фесюн покинул «Колос» из Ковалевки

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло легионера, который в начале войны покинул клуб

Киевский клуб объявил о возвращении Джастина Лонвейка

5A. Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро

Команду ждет решающий поединок группового этапа

5B. ФОТО. Сборная приехала в Штутгарт и провела занятие перед игрой с Бельгией

26 июня команда Украины проведет поединок с бельгийцами на Евро-2024

6A. Лаутаро Мартинес принес победу Аргентине над Чили на Копа Америка

Аргентина с двумя победами возглавила группу и досрочно вышла в 1/4 финала

6B. Канада минимально обыграла Перу на Копа Америка

Единственный гол забил Джонатан Дэвид на 74-й минуте

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе капитана. Известна реакция Лунина

Начо покинул королевский клуб на правах свободного агента

7B. Уедет ли в Нефтчи? Первая тренировка Черноморца прошла без Григорчука

Главный тренер одесской команды получил приглашение из Азербайджана

8A. Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа

Александр записал видеообращение и ждет поединка Энтони и Даниеля

8B. Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар

Энтони отметил мощность Владимира Кличко

9A. Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира

Элина не сумела пройти Каролин Возняцки в Бад-Хомбурге

9B. Будет украинское дерби. Снигур успешно стартовала в квалификации Уимблдона

Дарья разобралась с Жиль Тайхман и вышла на Катарину Завацкую

9C. Завацкая стартовала с победы в квалификации Уимблдона-2024

Катарина уверенно переиграла Селин Наеф из Швейцарии

9D. Стародубцева впервые сыграла на Уимблдоне. Украинка разгромила 93-ю ракетку

Юлия в двух сетах разобралась с Анной Бондар в первом раунде квалификации

10A. Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге

Чемпионов Европы-1988 нередко называют «оранжевые»

10B. Как Атланта на драфтах НБА выбирала?

Не самая успешная историческая подборка