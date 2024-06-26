Битвы за плей-офф Евро, Шахтер купил голкипера, Усик отказался от пояса
Главные новости за 25 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 25 июня.
1A. Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Дания сыграет против Германии, а Англия и Словения ждут оппонентов
1B. Определен соперник сборной Германии в 1/8 финала Евро-2024
29 июня в Дортмунде сборная Германии сыграет против команды Дании
1C. Таблицы Евро-2024. Австрия выиграла группу, опередив Францию и Нидерланды
Соперники всех трех команд в 1/8 финала будут определены позже
2A. Прагматизм никуда не делся. Англия и Словения не забили друг другу
Нулевая ничья устроила обе команды
2B. Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией
Датчане со второго места вышли в 1/8 финала
3A. Фавориты в шоке. Австрия переиграла Нидерланды и стала первой в группе
Команда Рангника в заключительной игре нокаутировала коллектив Кумана
3B. Польша не проиграла Франции, которая стала второй в группе D
Команда Михала Пробежа покидает Евро-2024, а трехцветные идут в плей-офф
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера
Кирилл Фесюн покинул «Колос» из Ковалевки
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло легионера, который в начале войны покинул клуб
Киевский клуб объявил о возвращении Джастина Лонвейка
5A. Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Команду ждет решающий поединок группового этапа
5B. ФОТО. Сборная приехала в Штутгарт и провела занятие перед игрой с Бельгией
26 июня команда Украины проведет поединок с бельгийцами на Евро-2024
6A. Лаутаро Мартинес принес победу Аргентине над Чили на Копа Америка
Аргентина с двумя победами возглавила группу и досрочно вышла в 1/4 финала
6B. Канада минимально обыграла Перу на Копа Америка
Единственный гол забил Джонатан Дэвид на 74-й минуте
7A. ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе капитана. Известна реакция Лунина
Начо покинул королевский клуб на правах свободного агента
7B. Уедет ли в Нефтчи? Первая тренировка Черноморца прошла без Григорчука
Главный тренер одесской команды получил приглашение из Азербайджана
8A. Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Александр записал видеообращение и ждет поединка Энтони и Даниеля
8B. Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Энтони отметил мощность Владимира Кличко
9A. Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира
Элина не сумела пройти Каролин Возняцки в Бад-Хомбурге
9B. Будет украинское дерби. Снигур успешно стартовала в квалификации Уимблдона
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