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  4. Будет украинское дерби. Снигур успешно стартовала в квалификации Уимблдона
Уимблдон
25 июня 2024, 19:01 |
694
9

Будет украинское дерби. Снигур успешно стартовала в квалификации Уимблдона

Дарья разобралась с Жиль Тайхман и вышла на Катарину Завацкую

25 июня 2024, 19:01 |
694
9
Будет украинское дерби. Снигур успешно стартовала в квалификации Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 131) успешно стартовала в квалификации Уимблдона-2024.

В 1-м раунде отбора украинка в двух сетах переиграла Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 197).

Уимблдон-2024. Квалификация

Жиль Тайхман (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) [24] – 5:7, 0:6

Это была первая встреча соперниц.

В полуфинале отбора Снигур встретится с еще одной представительницей Украины Катариной Завацкой. Завацкая на старте квалификации одолела Селен Наеф.

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Дарья Снигур – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жиль Тайхман Дарья Снигур Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Sashamar
Після такого першого туру шкода, що дівчата перетнуться в другому. Але далі як проти Марти. Якщо Дар'я буде грати як завжди, Катарина виграє просто на характері. Якщо хоч трохи впреться, переможе, бо на траві вона гарантовано сильніша.
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+1
Falko
Снігур колишньому полутопу, а Стародубцева чинній тенісистці із 1 сотні привезли по бублику :Ь
Трохи лінгвістики. Завацьку треба було ставити на вчора чи на завтра. Сьогодні в нас грали: Світоліна, Соболева, Стародубцева, Снігур. Усі на "С". І Катарина. Хоча, в принципі, "З" це дзвінка пара до глухої "С", так що нехай )
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0
captain2009
Даринка - молодець! Навіть, вона знає, що проти шульги треба грати під її бекхенд. Вітаю! 
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0
Alehandro
А шо сталось з Тайхманн? Наче ж була досить перспективна, нахабна, до півсотні підбиралась... а потім за справу взявся геніальний тренер Ендрю Беттлз, який ледь не засрав кар"єру Світоліної, і все пішло шкереберть?
Дашу з перемогою. Вангую, що на траві Катю легко здолає
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0
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Stanislav Matusevych
Любителька трави проти любительки грунту. Цікаве дербі буде.
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0
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