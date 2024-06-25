Будет украинское дерби. Снигур успешно стартовала в квалификации Уимблдона

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 131) успешно стартовала в квалификации Уимблдона-2024.

В 1-м раунде отбора украинка в двух сетах переиграла Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 197).

Уимблдон-2024. Квалификация

Жиль Тайхман (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) [24] – 5:7, 0:6

Это была первая встреча соперниц.

В полуфинале отбора Снигур встретится с еще одной представительницей Украины Катариной Завацкой. Завацкая на старте квалификации одолела Селен Наеф.