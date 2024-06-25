Уимблдон25 июня 2024, 19:01 |
694
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Будет украинское дерби. Снигур успешно стартовала в квалификации Уимблдона
Дарья разобралась с Жиль Тайхман и вышла на Катарину Завацкую
25 июня 2024, 19:01 |
694
9
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 131) успешно стартовала в квалификации Уимблдона-2024.
В 1-м раунде отбора украинка в двух сетах переиграла Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 197).
Уимблдон-2024. Квалификация
Жиль Тайхман (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) [24] – 5:7, 0:6
Это была первая встреча соперниц.
В полуфинале отбора Снигур встретится с еще одной представительницей Украины Катариной Завацкой. Завацкая на старте квалификации одолела Селен Наеф.
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Трохи лінгвістики. Завацьку треба було ставити на вчора чи на завтра. Сьогодні в нас грали: Світоліна, Соболева, Стародубцева, Снігур. Усі на "С". І Катарина. Хоча, в принципі, "З" це дзвінка пара до глухої "С", так що нехай )
Дашу з перемогою. Вангую, що на траві Катю легко здолає