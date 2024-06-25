До места третьего матча группового этапа Евро-2024 сборная Украины добралась таким же образом, как и на предыдущую игру, — автобусом. Да и расстояние от лагеря сине-желтых до Штутгарта не намного больше, чем до Дюссельдорфа: 217 км против 198-ми (от гостиницы до гостиницы). Эту дистанцию ​​украинский командный автобус преодолел без малого три часа.

По прибытии в отель команда отдохнула буквально два часа и выехала на официальную тренировку.

Арена в Штутгарте берет свое начало еще в далеком 1929 году и имеет богатую историю. Стадион семь раз менял свое название и в Евро-2024 принимал матчи трех футбольных форумов: чемпионатов мира 1974 и 2006 годов, а также Евро-1988. А еще здесь прошли четыре финала еврокубковых футбольных турниров, чемпионаты мира и Европы по легкой атлетике.

Последнюю реновацию арена пережила перед текущим турниром — в 2022—2024 годах. В частности, была возведена новая центральная трибуна, а в подтрибунных помещениях появились большие LED-экраны, позволяющие легко менять декорации соревнований. Также новый вид приобрели и раздевалки.

На поле «Арена Штутгарт» сине-желтые провели соответствующее моменту тренировки: предыгровое занятие — это всегда о наигрывании тактической схемы на ближайший матч.

Сергей Ребров и его тренерский штаб попробовали разные сочетания исполнителей в модели игры, избранной на решающее противостояние с Бельгией, которое станет исторической первой встречей команд на уровне национальных сборных. Кто войдет в число первых 11-ти? Уже завтра за 75 минут до стартового свистка англичанина Энтони Тейлора мы узнаем выбор Сергея Реброва.

Матч Украина – Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени.

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ФОТО. Сборная приехала в Штутгарт и провела занятие перед игрой с Бельгией