Два ключевых игрока Украины пропустили открытую тренировку перед Бельгией

25 июня Михаил Мудрик и Виктор Цыганков пропустили открытую часть тренировки сборной Украины по футболу в Штутгарте, Германия.

Об этом сообщает Суспільне Спорт. Причины отсутствия Михаила и Виктора не сообщаются.

Цыганков последние несколько дней тренировался отдельно.

26 июня подопечные Сергея Реброва проведут поединок 3-го тура группы Е на Евро-2024 против команды Бельгии. Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Время начала игры – 19:00 по Киеву.

Ранее Ребров на пресс-конференции заявил о том, что Виктор Цыганков все еще продолжает процесс восстановления.