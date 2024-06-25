Два ключевых игрока Украины пропустили открытую тренировку перед Бельгией
Причины отсутствия Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова не сообщаются
25 июня Михаил Мудрик и Виктор Цыганков пропустили открытую часть тренировки сборной Украины по футболу в Штутгарте, Германия.
Об этом сообщает Суспільне Спорт. Причины отсутствия Михаила и Виктора не сообщаются.
Цыганков последние несколько дней тренировался отдельно.
26 июня подопечные Сергея Реброва проведут поединок 3-го тура группы Е на Евро-2024 против команды Бельгии. Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Время начала игры – 19:00 по Киеву.
Ранее Ребров на пресс-конференции заявил о том, что Виктор Цыганков все еще продолжает процесс восстановления.
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