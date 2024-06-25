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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 18:18 | Обновлено 25 июня 2024, 18:20
1840
1

Два ключевых игрока Украины пропустили открытую тренировку перед Бельгией

Причины отсутствия Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова не сообщаются

25 июня 2024, 18:18 | Обновлено 25 июня 2024, 18:20
1840
1
Два ключевых игрока Украины пропустили открытую тренировку перед Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня Михаил Мудрик и Виктор Цыганков пропустили открытую часть тренировки сборной Украины по футболу в Штутгарте, Германия.

Об этом сообщает Суспільне Спорт. Причины отсутствия Михаила и Виктора не сообщаются.

Цыганков последние несколько дней тренировался отдельно.

26 июня подопечные Сергея Реброва проведут поединок 3-го тура группы Е на Евро-2024 против команды Бельгии. Встреча состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Время начала игры – 19:00 по Киеву.

Ранее Ребров на пресс-конференции заявил о том, что Виктор Цыганков все еще продолжает процесс восстановления.

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Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 1
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Saar
Два ключові... Я бачу там тільки одного. І хай Циганков зіграє у старті проти Бельгії!
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