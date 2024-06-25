«Он пока восстанавливается». Ребров – о состоянии Миколенко и Цыганкова
Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова, которые пропустили последний матч Евро-2024 из-за повреждений.
«Всегда есть какие-то повреждения, потому что эти игры очень изнурительные. В матче со Словакией наша команда пробежала на 10 км больше, чем с Румынией. Поэтому есть микроповреждения, есть игроки, которые могут сегодня не тренироваться, но я уверен, что завтра все будут готовы. Миколенко уже три дня работает в общей группе, а Цыганков еще восстанавливается», – сказал Ребров.
В среду, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы E, в котором сразятся Украина и Бельгия. Матч пройдет в Штутгарте (Германия), на поле стадиона «Мерседес-Бенц-Арена», начало в 19:00.
Ранее Сабо рассказал, сможет ли Украина обыграть Бельгию на Евро.
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