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  4. «Он пока восстанавливается». Ребров – о состоянии Миколенко и Цыганкова 
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 17:34 |
1145
2

«Он пока восстанавливается». Ребров – о состоянии Миколенко и Цыганкова 

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00

25 июня 2024, 17:34 |
1145
2
«Он пока восстанавливается». Ребров – о состоянии Миколенко и Цыганкова 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова, которые пропустили последний матч Евро-2024 из-за повреждений.

«Всегда есть какие-то повреждения, потому что эти игры очень изнурительные. В матче со Словакией наша команда пробежала на 10 км больше, чем с Румынией. Поэтому есть микроповреждения, есть игроки, которые могут сегодня не тренироваться, но я уверен, что завтра все будут готовы. Миколенко уже три дня работает в общей группе, а Цыганков еще восстанавливается», – сказал Ребров.

В среду, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы E, в котором сразятся Украина и Бельгия. Матч пройдет в Штутгарте (Германия), на поле стадиона «Мерседес-Бенц-Арена», начало в 19:00.

Ранее Сабо рассказал, сможет ли Украина обыграть Бельгию на Евро.

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Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
УЕФА сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия травма Виктор Цыганков Сергей Ребров Виталий Миколенко
Дмитро Олійник Источник: ВЗбирна
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Комментарии 2
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RUX
Циганков ну просто хрустальний. Я думав бережуть на Бельгію, але ні відбігав 60 хв. і кола намотує.
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+1
inspekcha85
Цыганков уже приехал на Евро поломанный что ли?Если так,непонятно,зачем его было везти такого.Да и Миколенко тоже.Для них же хуже кстати ,т.к. огромен риск рецидива  при  появлении на поле с недолеченной травмой.
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