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  4. «Совсем никакая». Сабо рассказал, сможет ли Украина обыграть Бельгию
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 00:17 |
765
2

«Совсем никакая». Сабо рассказал, сможет ли Украина обыграть Бельгию

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня

21 июня 2024, 00:17 |
765
2
«Совсем никакая». Сабо рассказал, сможет ли Украина обыграть Бельгию
Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы сборной Украины в матче с Бельгией.

«С Бельгией можно играть, это нам уже доказала Словакия. Они вышли и показали класс, а Бельгия была совсем никакой. Да, есть вопросы ко второму отмененному голу Лукаку, казалось, там не было офсайда, но дело не в том. Игра с Бельгией точно будет сложной, но мы можем их обыграть, если соберемся.

Главное – это спуститься на землю. Все пишут: «Ой-ой, у нас такой Мудрик, такой Судаков, такой Цыганков», но где они были во время прошлого матча? Просто нам надо спуститься с неба на землю, понять, что игроки такие, как и все. Выйти на поле, настроиться и качественно делать свою работу, а не так: «Вот я не хочу защищаться, я буду только нападать». Так в современном футболе не работает. Вся команда должна играть и на оборону, и на атаку», – рассказал Сабо.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня и начнется в 19:00.

Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Дмитро Олійник Источник: УНИАН
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Комментарии 2
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andre_lui
Другий скасований гол - там не офсайд, а гра рукою
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+6
BATI-GOOOOOL
А наша збірна в першому матчі була "ЯКА ТАК ЯКА"....Вот не розумію на шо принизувати ще до матчу перемогу нашої  команди якщо таке станеться ? Якщо вони обіграють словаків та бельгійців це буде дуже круто !!! Повернуть повагу до себе вболівальників не тільки з України а і по всій Європі.
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0
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