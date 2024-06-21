«Совсем никакая». Сабо рассказал, сможет ли Украина обыграть Бельгию
Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы сборной Украины в матче с Бельгией.
«С Бельгией можно играть, это нам уже доказала Словакия. Они вышли и показали класс, а Бельгия была совсем никакой. Да, есть вопросы ко второму отмененному голу Лукаку, казалось, там не было офсайда, но дело не в том. Игра с Бельгией точно будет сложной, но мы можем их обыграть, если соберемся.
Главное – это спуститься на землю. Все пишут: «Ой-ой, у нас такой Мудрик, такой Судаков, такой Цыганков», но где они были во время прошлого матча? Просто нам надо спуститься с неба на землю, понять, что игроки такие, как и все. Выйти на поле, настроиться и качественно делать свою работу, а не так: «Вот я не хочу защищаться, я буду только нападать». Так в современном футболе не работает. Вся команда должна играть и на оборону, и на атаку», – рассказал Сабо.
Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня и начнется в 19:00.
Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.
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