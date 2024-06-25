Таблицы Евро-2024. Австрия выиграла группу, опередив Францию и Нидерланды
Соперники всех трех команд в 1/8 финала будут определены позже
Вечером 23 июня состоялись матчи 3-го тура группы D Евро-2024.
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В матчах 3-го тура Австрия переиграла Нидерланды (3:2), а Франция и Польша сыграли вничью (1:1).
Австрия выиграла группу (6 очков), опередив Францию (5) и Нидерланды (4). Польша набрала 1 пункт и покидает Евро-2024.
Соперники всех трех команд в 1/8 финала будут определены позже, однако уже известно, что Испания, Германия, Португалия и Франция попали в верхнюю часть сетку плей-офф и могут встретиться между собой еще до финала.
Евро-2024. Группа D. 3-й тур, 25 июня. 19:00
Франция – Польша – 1:1
Голы: Мбаппе, 56 (пен) – Левандовски, 79
Нидерланды – Австрия – 2:3
Голы: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален, 6 (автогол), Шмид, 59, Забитцер, 80
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