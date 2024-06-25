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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 21:23 | Обновлено 25 июня 2024, 21:58
512
0

Таблицы Евро-2024. Австрия выиграла группу, опередив Францию и Нидерланды

Соперники всех трех команд в 1/8 финала будут определены позже

25 июня 2024, 21:23 | Обновлено 25 июня 2024, 21:58
512
0
Таблицы Евро-2024. Австрия выиграла группу, опередив Францию и Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 июня состоялись матчи 3-го тура группы D Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матчах 3-го тура Австрия переиграла Нидерланды (3:2), а Франция и Польша сыграли вничью (1:1).

Австрия выиграла группу (6 очков), опередив Францию (5) и Нидерланды (4). Польша набрала 1 пункт и покидает Евро-2024.

Соперники всех трех команд в 1/8 финала будут определены позже, однако уже известно, что Испания, Германия, Португалия и Франция попали в верхнюю часть сетку плей-офф и могут встретиться между собой еще до финала.

Евро-2024. Группа D. 3-й тур, 25 июня. 19:00

Франция – Польша – 1:1

Голы: Мбаппе, 56 (пен) – Левандовски, 79

Нидерланды – Австрия – 2:3

Голы: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален, 6 (автогол), Шмид, 59, Забитцер, 80

Турнирное положение

Рейтинг третьих мест

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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