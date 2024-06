Байер близок к подписанию защитника Ренна. Его помнят фаны Шахтера

Леверкузенский «Байер» приближается к подписанию французского защитника «Ренна» Жануэля Белосяна, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 19-летний футболист подпишет с «фармацевтами» контракт, который будет действовать на протяжении следующих 5 сезонов.

Также в СМИ прозвучала вероятная сумма трансфера – 15 миллионов евро.

Интересно, что в сезоне 2021/22 Жануэль Белосян стал настоящим спасителем донецкого «Шахтера», когда в матче плей-офф Лиги Европы забил автогол на 119-й минуте матча, чем помог «горнякам» перевести игру в победную серию пенальти.

В этой кампании Жануэль Белосян провел 23 матча, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

