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Германия
07 июня 2024, 14:27 | Обновлено 07 июня 2024, 14:41
1149
1

Байер близок к подписанию защитника Ренна. Его помнят фаны Шахтера

Жануэль Белосян покинет «Ренн»

07 июня 2024, 14:27 | Обновлено 07 июня 2024, 14:41
1149
1
Байер близок к подписанию защитника Ренна. Его помнят фаны Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жануель Белосян

Леверкузенский «Байер» приближается к подписанию французского защитника «Ренна» Жануэля Белосяна, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 19-летний футболист подпишет с «фармацевтами» контракт, который будет действовать на протяжении следующих 5 сезонов.

Также в СМИ прозвучала вероятная сумма трансфера – 15 миллионов евро.

Интересно, что в сезоне 2021/22 Жануэль Белосян стал настоящим спасителем донецкого «Шахтера», когда в матче плей-офф Лиги Европы забил автогол на 119-й минуте матча, чем помог «горнякам» перевести игру в победную серию пенальти.

В этой кампании Жануэль Белосян провел 23 матча, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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