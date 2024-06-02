Защитник Боруссии Дортмунд повторил рекорд Лиги чемпионов

Центральный защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс совершил более 50 отборов мяча в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Он стал лишь вторым центрбеком в истории турнира, кому покорилось такое достижение.

Первым совершить более 50 отборов за один розыгрыш турнира сумел бразильский защитник миланского «Интера» Лусио в сезоне 2009/2010, когда «нерадзурри» выиграли Лигу чемпионов.

Напомним, «Боруссии» выиграть Лигу чемпионов не удалось. Команда Хуммельса в финале проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 0:2.