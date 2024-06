Защитник Боруссии Дортмунд повторил рекорд Лиги чемпионов

Центральный защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс совершил более 50 отборов мяча в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Он стал лишь вторым центрбеком в истории турнира, кому покорилось такое достижение.

Первым совершить более 50 отборов за один розыгрыш турнира сумел бразильский защитник миланского «Интера» Лусио в сезоне 2009/2010, когда «нерадзурри» выиграли Лигу чемпионов.

Напомним, «Боруссии» выиграть Лигу чемпионов не удалось. Команда Хуммельса в финале проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 0:2.

Only two centre-backs on record have made 50+ tackles in a single Champions League campaign:



◎ Lúcio (2009/10)

◉ Mats Hummels (2023/24)



The Yellow Wall made it to Wembley. 🧱