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  4. Защитник Боруссии Дортмунд повторил рекорд Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 июня 2024, 13:25 |
624
0

Защитник Боруссии Дортмунд повторил рекорд Лиги чемпионов

Матс Хуммельс совершил более 50 отборов за сезон

02 июня 2024, 13:25 |
624
0
Защитник Боруссии Дортмунд повторил рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Центральный защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс совершил более 50 отборов мяча в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Он стал лишь вторым центрбеком в истории турнира, кому покорилось такое достижение.

Первым совершить более 50 отборов за один розыгрыш турнира сумел бразильский защитник миланского «Интера» Лусио в сезоне 2009/2010, когда «нерадзурри» выиграли Лигу чемпионов.

Напомним, «Боруссии» выиграть Лигу чемпионов не удалось. Команда Хуммельса в финале проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 0:2.

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Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд Лига чемпионов статистика Лусио Интер Милан
Олег Дидух Источник: Squawka
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