Фрэнк Лэмпард имеет предложение от клуба, который вылетел из АПЛ

Английский «Бернли» собирается пригласить на пост наставника Фрэнка Лэмпарда.

«Бордовые» вылетели из АПЛ, поэтому следующий сезон проведут в Чемпионшипе. Их предыдущий наставник Венсан Компани возглавил мюнхенскую «Баварию».

Лэмпард без работы с лета прошлого года, когда покинул «Челси». Легенда английского футбола также тренировал «Эвертон» и «Дерби».

У Фрэнка была выдающеся карьера в качестве футболиста. Он играл за «Вест Хэм», Суонси», «Челси» и «Манчестер Сити».

Frank #Lampard is among the candidates for #Burnley’s coach role. #transfers