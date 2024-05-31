Фрэнк Лэмпард имеет предложение от клуба, который вылетел из АПЛ
Легенда английского футбола может возглавить «Бернли»
Английский «Бернли» собирается пригласить на пост наставника Фрэнка Лэмпарда.
«Бордовые» вылетели из АПЛ, поэтому следующий сезон проведут в Чемпионшипе. Их предыдущий наставник Венсан Компани возглавил мюнхенскую «Баварию».
Лэмпард без работы с лета прошлого года, когда покинул «Челси». Легенда английского футбола также тренировал «Эвертон» и «Дерби».
У Фрэнка была выдающеся карьера в качестве футболиста. Он играл за «Вест Хэм», Суонси», «Челси» и «Манчестер Сити».
Frank #Lampard is among the candidates for #Burnley’s coach role. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2024
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