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Англия
31 мая 2024, 03:05 |
112
0

Фрэнк Лэмпард имеет предложение от клуба, который вылетел из АПЛ

Легенда английского футбола может возглавить «Бернли»

31 мая 2024, 03:05 |
112
0
Фрэнк Лэмпард имеет предложение от клуба, который вылетел из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Английский «Бернли» собирается пригласить на пост наставника Фрэнка Лэмпарда.

«Бордовые» вылетели из АПЛ, поэтому следующий сезон проведут в Чемпионшипе. Их предыдущий наставник Венсан Компани возглавил мюнхенскую «Баварию».

Лэмпард без работы с лета прошлого года, когда покинул «Челси». Легенда английского футбола также тренировал «Эвертон» и «Дерби».

У Фрэнка была выдающеся карьера в качестве футболиста. Он играл за «Вест Хэм», Суонси», «Челси» и «Манчестер Сити».

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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