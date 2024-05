Экс-менеджер Шахтера думал об уходе из Осиека после расстрела его авто

Спортивный директор хорватского «Осиека» Жозе Боту задумывался над тем, чтобы покинуть клуб.

Такие мысли функционеру начали приходить в голову после недавнего инцидента с расстрелом автомобиля, которым он пользовался в Хорватии.

Однако после общения с коллегами Боту передумал и решил продолжить исполнять обязанности спортивного директора «Осиека».

Кроме того, Боту уже обратился к болельщикам со следующими словами: «Я не собираюсь покидать город и клуб. Это только дает мне дополнительную мотивацию».

Напомним, в Украине Жозе Боту известен по работе в «Шахтере», где португальский специалист выполнял обязанности шеф-скаута.

Boto reportedly considered leaving Osijek, but after talking with his colleagues, he changed his mind and addressed the fans via the supporters' portal Bijelo-plava birtija:



"I have no intention of leaving the city and the club. This only gives me additional motivation!" 🚨 https://t.co/49f4Zt66At