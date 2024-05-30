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30 мая 2024, 10:47 |
228
0

Экс-менеджер Шахтера думал об уходе из Осиека после расстрела его авто

Однако общение с коллегами помогло Боту принять иное решение

30 мая 2024, 10:47 |
228
0
Экс-менеджер Шахтера думал об уходе из Осиека после расстрела его авто
facebook.com/jose.boto.98. Жозе Боту

Спортивный директор хорватского «Осиека» Жозе Боту задумывался над тем, чтобы покинуть клуб.

Такие мысли функционеру начали приходить в голову после недавнего инцидента с расстрелом автомобиля, которым он пользовался в Хорватии.

Однако после общения с коллегами Боту передумал и решил продолжить исполнять обязанности спортивного директора «Осиека».

Кроме того, Боту уже обратился к болельщикам со следующими словами: «Я не собираюсь покидать город и клуб. Это только дает мне дополнительную мотивацию».

Напомним, в Украине Жозе Боту известен по работе в «Шахтере», где португальский специалист выполнял обязанности шеф-скаута.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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