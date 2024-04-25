Эффект Хави. Капитан Барселоны может остаться в клубе

Каталонская «Барселона» проведет переговоры по новому контракту с испанским полузащитником Серхи Роберто, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, главный тренер команды Хави, который, похоже, решил все-таки остаться в клубе после этого сезона, рассматривает 32-летнего футболиста как важного игрока на поле и в раздевалке.

Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются, но есть шансы, что Серхи, чей контракт заканчивается после завершения сезона, останется в «Барселоне».

В этом розыгрыше чемпионата Испании Серхи Роберто провел на поле 9 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Испании в 3 миллиона евро.