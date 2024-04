Эффект Хави. Капитан Барселоны может остаться в клубе

Каталонская «Барселона» проведет переговоры по новому контракту с испанским полузащитником Серхи Роберто, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, главный тренер команды Хави, который, похоже, решил все-таки остаться в клубе после этого сезона, рассматривает 32-летнего футболиста как важного игрока на поле и в раздевалке.

Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются, но есть шансы, что Серхи, чей контракт заканчивается после завершения сезона, останется в «Барселоне».

В этом розыгрыше чемпионата Испании Серхи Роберто провел на поле 9 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Испании в 3 миллиона евро.

🔵🔴 Barcelona will discuss Sergi Roberto's contract again soon as Xavi considers him an important player on the pitch and in the dressing room.



After initial round of talks, Sergi's camp and Barça will talk again but there are chances for him to stay again. pic.twitter.com/FzhAHeFDD3