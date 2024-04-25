Эффект Хави. Капитан Барселоны может остаться в клубе
Серхи Роберто ведет переговоры по продлению контракта
Каталонская «Барселона» проведет переговоры по новому контракту с испанским полузащитником Серхи Роберто, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, главный тренер команды Хави, который, похоже, решил все-таки остаться в клубе после этого сезона, рассматривает 32-летнего футболиста как важного игрока на поле и в раздевалке.
Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются, но есть шансы, что Серхи, чей контракт заканчивается после завершения сезона, останется в «Барселоне».
В этом розыгрыше чемпионата Испании Серхи Роберто провел на поле 9 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Испании в 3 миллиона евро.
🔵🔴 Barcelona will discuss Sergi Roberto's contract again soon as Xavi considers him an important player on the pitch and in the dressing room.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2024
After initial round of talks, Sergi's camp and Barça will talk again but there are chances for him to stay again. pic.twitter.com/FzhAHeFDD3
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