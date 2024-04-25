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Испания
25 апреля 2024, 11:45 | Обновлено 25 апреля 2024, 11:46
385
0

Эффект Хави. Капитан Барселоны может остаться в клубе

Серхи Роберто ведет переговоры по продлению контракта

25 апреля 2024, 11:45 | Обновлено 25 апреля 2024, 11:46
385
0
Эффект Хави. Капитан Барселоны может остаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхи Роберто

Каталонская «Барселона» проведет переговоры по новому контракту с испанским полузащитником Серхи Роберто, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, главный тренер команды Хави, который, похоже, решил все-таки остаться в клубе после этого сезона, рассматривает 32-летнего футболиста как важного игрока на поле и в раздевалке.

Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются, но есть шансы, что Серхи, чей контракт заканчивается после завершения сезона, останется в «Барселоне».

В этом розыгрыше чемпионата Испании Серхи Роберто провел на поле 9 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Испании в 3 миллиона евро.

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Серхи Роберто Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта Фабрицио Романо Хави
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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