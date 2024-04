Без Украины. Какие сборные разыграют трофей Кубка Билли Джин Кинг 2024?

13 апреля женская сборная Украины по теннису не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг.

В квалификации украинки уступили национальной команде Румынии со счетом 2:3.

Таким образом сине-желтые отправятся в раунд плей-офф, где снова будут бороться за то, чтобы выйти в квалификацию к финалу КБДК.

А вот сборная Румынии обеспечила себе место в борьбе за титул КБДК 2024.

Помимо румынской команды, в мировом финале Кубка Билли Джин Кинг сыграют еще 11 сборных.

12 команд, которые разыграют трофей Кубка Билли Джин Кинг 2024:

Соревнования пройдут в ноябре 2024 году в Севилье, Испания. Покрытие – хард в помещении.

The eights teams to qualify to November's #BJKCup Finals in Seville 👇



Poland 🇵🇱

Great Britain 🇬🇧

Romania 🇷🇴

Germany 🇩🇪

USA 🇺🇸

Japan 🇯🇵

Slovakia 🇸🇰

Australia 🇦🇺



They will meet 2023 Champions Canada, 2023 runners up Italy, Czechia (WC) & Spain (Host Nation) pic.twitter.com/MHWNroxESr