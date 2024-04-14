С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Сине-желтые уступили сборной Румынии в квалификации к мировому финалу
13 апреля женская сборная Украины по теннису не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг.
В квалификации украинки уступили национальной команде Румынии со счетом 2:3.
Таким образом сине-желтые отправятся в раунд плей-офф, где снова будут бороться за то, чтобы выйти в квалификацию к финалу КБДК.
Помимо Украины, в плей-офф КБДК примут участие еще 15 сборных.
16 сборных, которые сыграют в плей-офф КБДК:
- Украина
- Мексика
- Швейцария
- Франция
- Бельгия
- Казахстан
- Бразилия
- Словения
- Нидерланды
- Австрия
- Сербия
- Дания
- Колумбия
- Аргентина
- Китай
- Южная Корея
После обновления рейтинга команды будут распределены на сеяные и несеяные, после чего состоится жеребьевка. Матчи состоятся в конце сезона 2024.
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