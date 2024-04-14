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ITF
14 апреля 2024, 16:32 |
513
0

С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Сине-желтые уступили сборной Румынии в квалификации к мировому финалу

14 апреля 2024, 16:32 |
513
0
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля женская сборная Украины по теннису не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг.

В квалификации украинки уступили национальной команде Румынии со счетом 2:3.

Таким образом сине-желтые отправятся в раунд плей-офф, где снова будут бороться за то, чтобы выйти в квалификацию к финалу КБДК.

Помимо Украины, в плей-офф КБДК примут участие еще 15 сборных.

16 сборных, которые сыграют в плей-офф КБДК:

  • Украина
  • Мексика
  • Швейцария
  • Франция
  • Бельгия
  • Казахстан
  • Бразилия
  • Словения
  • Нидерланды
  • Австрия
  • Сербия
  • Дания
  • Колумбия
  • Аргентина
  • Китай
  • Южная Корея

После обновления рейтинга команды будут распределены на сеяные и несеяные, после чего состоится жеребьевка. Матчи состоятся в конце сезона 2024.

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Источник Sport.ua
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