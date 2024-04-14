С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

13 апреля женская сборная Украины по теннису не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг.

В квалификации украинки уступили национальной команде Румынии со счетом 2:3.

Таким образом сине-желтые отправятся в раунд плей-офф, где снова будут бороться за то, чтобы выйти в квалификацию к финалу КБДК.

Помимо Украины, в плей-офф КБДК примут участие еще 15 сборных.

16 сборных, которые сыграют в плей-офф КБДК:

Украина

Мексика

Швейцария

Франция

Бельгия

Казахстан

Бразилия

Словения

Нидерланды

Австрия

Сербия

Дания

Колумбия

Аргентина

Китай

Южная Корея

После обновления рейтинга команды будут распределены на сеяные и несеяные, после чего состоится жеребьевка. Матчи состоятся в конце сезона 2024.