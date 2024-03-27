Сборная пробилась на Евро-2024, разгромы от молодежки U-21 и юниоров U-19

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 марта.

1A. Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию

Голы Цыганкова и Мудрика помогли оформить «сине-желтым» снова волевую победу

1B. Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?

Соперниками сине-желтых будут Бельгия, Словакия и Румыния

2A. Сергей РЕБРОВ: «Эти две победы были очень тяжелыми и нервными»

Сборная Украины обыграла команду Исландии и пробилась на Евро-2024

2B. ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024

Сборная Украины обыграла команду Исландии в решающем матче отбора

2C. Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве

Сине-желтые одержали волевую победу над Исландией и вышли в плей-офф

3A. ЗИНЧЕНКО: «Тренер сумел подобрать в перерыве правильные слова»

Футболист сборной Украины рассказал о победе над командой Исландии

3B. МАЛИНОВСКИЙ: «После первого тайма все верили, что мы сможем отыграться»

Хавбек сборной Украины прокомментировал победу над командой Исландии

4. Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финала плей-офф квалификации ЧЕ-2024

5A. Победный темп. Украина U-21 одолела Азербайджан в Баку

Команда Унаи Мельгосы вновь единолично возглавила отборочную группу

5B. Таблицы Евро-2025 U-21. Англия отгрузила 7 мячей, у Сербии снова фиаско

Сине-желтые опережают Англию по личным встречам и имеют игру в запас

6A. Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!

Сине-желтые выиграли все три матча в групповом раунде

6B. Украина U-19 – среди 8 финалистов. Какие сборные отобрались на Евро-2024?

Финальный раунд чемпионата Европы пройдет 15–28 июля в Северной Ирландии

7A. Польша тоже едет на Евро-2024! Красно-белые обыграли Уэльс в серии пенальти

В основное время команды голов не забивали

7B. Грузия в серии пенальти обыграла Грецию и впервые в истории сыграет на Евро

Основное время матча завершилось в сухую ничью

8. Пойдет на повышение? Забарного хочет купить еще один именитый клуб АПЛ

К футболисту сборной Украины проявляет интерес «Тоттенхэм»

9. Калинина и Ястремская не смогли пробиться в парный полуфинал в Майами

Украинские теннисистки вели в счете, но рано поверили в победу

10A. Тарчински Арена во Вроцлаве. Утро перед решающим матчем сборной

Сине-желтых ожидает финал за путевку на Евро-2024 с командой Исландии

10B. Схема в 2 форварда, Сикан v Ванат. Фанаты во Вроцлаве – об игре с Исландией

Сборная Украины будет иметь существенную поддержку в Польще