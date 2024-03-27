Сборная пробилась на Евро-2024, разгромы от молодежки U-21 и юниоров U-19
Главные новости за 26 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 марта.
1A. Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Голы Цыганкова и Мудрика помогли оформить «сине-желтым» снова волевую победу
1B. Итоги дня Евро-2024. С кем сыграет сборная Украины в финальном раунде?
Соперниками сине-желтых будут Бельгия, Словакия и Румыния
2A. Сергей РЕБРОВ: «Эти две победы были очень тяжелыми и нервными»
Сборная Украины обыграла команду Исландии и пробилась на Евро-2024
2B. ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
Сборная Украины обыграла команду Исландии в решающем матче отбора
2C. Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве
Сине-желтые одержали волевую победу над Исландией и вышли в плей-офф
3A. ЗИНЧЕНКО: «Тренер сумел подобрать в перерыве правильные слова»
Футболист сборной Украины рассказал о победе над командой Исландии
3B. МАЛИНОВСКИЙ: «После первого тайма все верили, что мы сможем отыграться»
Хавбек сборной Украины прокомментировал победу над командой Исландии
4. Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финала плей-офф квалификации ЧЕ-2024
5A. Победный темп. Украина U-21 одолела Азербайджан в Баку
Команда Унаи Мельгосы вновь единолично возглавила отборочную группу
5B. Таблицы Евро-2025 U-21. Англия отгрузила 7 мячей, у Сербии снова фиаско
Сине-желтые опережают Англию по личным встречам и имеют игру в запас
6A. Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Сине-желтые выиграли все три матча в групповом раунде
6B. Украина U-19 – среди 8 финалистов. Какие сборные отобрались на Евро-2024?
Финальный раунд чемпионата Европы пройдет 15–28 июля в Северной Ирландии
7A. Польша тоже едет на Евро-2024! Красно-белые обыграли Уэльс в серии пенальти
В основное время команды голов не забивали
7B. Грузия в серии пенальти обыграла Грецию и впервые в истории сыграет на Евро
Основное время матча завершилось в сухую ничью
8. Пойдет на повышение? Забарного хочет купить еще один именитый клуб АПЛ
К футболисту сборной Украины проявляет интерес «Тоттенхэм»
9. Калинина и Ястремская не смогли пробиться в парный полуфинал в Майами
Украинские теннисистки вели в счете, но рано поверили в победу
10A. Тарчински Арена во Вроцлаве. Утро перед решающим матчем сборной
Сине-желтых ожидает финал за путевку на Евро-2024 с командой Исландии
10B. Схема в 2 форварда, Сикан v Ванат. Фанаты во Вроцлаве – об игре с Исландией
Сборная Украины будет иметь существенную поддержку в Польще
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