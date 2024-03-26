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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 14:30 |
147
0

Схема в 2 форварда, Сикан v Ванат. Фанаты во Вроцлаве – об игре с Исландией

Сборная Украины будет иметь существенную поддержку в Польще

26 марта 2024, 14:30 |
147
0
Схема в 2 форварда, Сикан v Ванат. Фанаты во Вроцлаве – об игре с Исландией
Sport.ua

Сборная Украины вечером 26 ноября проведет во Вроцлаве решающий матч квалификации Евро-2024 против сборной Исландии.

Во Вроцлаве собралось немало фанатов украинской сборной, и на матче ожидается практически аншлаг.

В день матча журналисту Sport.ua удалось пообщаться с фанатами, посетившими Вроцлав чтобы поддержать украинскую команду.

Сначала мы поговорили с 16-летним Алексеем из Каменского.

Расскажи о себе. Как полюбил футбол, во сколько начал следить, занимаешься профессионально или играешь на аматорском уровне?

– Меня зовут Алексей, мне 16 лет. Футбол полюбил ещё в 2014 году, во время просмотра чемпионата мира в Бразилии. Занимался футболом на аматорском уровне, однако из-за войны был вынужден прекратить тренировки и переехать в Польшу, где в свободное время играем в футбол с друзьями.

– Что ты думаешь насчет игры с Боснией? Смотрел ли ты этот матч? Какие были эмоции по окончанию поединка? Что почувствовал, когда Яремчук и Довбик все-таки вырвали сложную и важную победу?

– Разумеется, смотрел, как и все игры нашей сборной. Матч вызвал очень смешанные чувства, и в целом игра нашей сборной до первых замен от Реброва оставляла желать лучшего. Особенно неприятно было смотреть отрезок игры между голом боснийцев и выходом на поле Яремчука. Боснийцы ужасно затягивали время, делая вид, что у них судороги и т.д. В момент, когда Яремчук забил первый гол, я почувствовал, что у нас теперь есть все шансы вырвать победу. А второй гол обрадовал ещё больше. Я даже не успел отойти от эмоций от того, что Яремчук сравнял, как уже Довбик вырвал победу. Были шансы забить третий, однако футболисты заигрались и не смогли реализовать выход 3 в 1. Но главное – победа. Первыми эмоциями было срочное желание купить билет на матч и на поезд, так как нельзя пропустить такой важный матч, находясь в Польше!

– Что ты думаешь насчет Исландии? Ои разгромили Израиль. Кого можно выделить в сборной Исландии? Способны ли они сотворить сенсацию сейчас, как это было на Евро-2016, когда они выбили Англию?

– Честно говоря, кроме Евро-2016 и чемпионата мира 2018, я не особо слышал об Исландии, однако знаю, что многие ведущие игроки этой сборной находятся в топ-лигах. Матч с Израилем я бы не стал считать показателем силы этой сборной. При счете 1:2 игрок из Израиля получил красную карточку, из-за чего, играя 11 против 10, исландцы просто воспользовались численным преимуществом и забили два гола. Из игроков хотел бы отметить Альберта Гудмундссона, ибо знаю его по игре в Дженоа. Он, кстати, и забил хет-трик Израилю. Нашей сборной стоит обратить особого внимание на этого парня. Насчет сенсаций, то это футбол, тут можно ожидать чего угодно. Однако, в первую очередь, хочется верить в нашу сборную и успешный для неё результат

– Сикан, основной форвард Шахтера, дважды не попал в заявку на матч сборной Украины. Ребров его хвалил, но в заявку включил снова Ваната. Что ты думаешь насчет этого?

– В первую очередь, игра в сборной – это большая конкуренция. Кроме того, Украина последнее время играет с одним чистым форвардом и только исходя из ситуаций перестраивается в двух игроков нападения. Для этих целей есть Довбик и Яремчук, которые меняют друг друга. Кроме того, в запасе есть Ванат, который тоже последнее время демонстрирует неплохую игру в Динамо. Судя по всему, у Реброва был выбор между Ванат и Сиканом, и Владислав выиграл конкуренцию, получив свое место в заявке на матч.

– Какой прогноз на матч, кто забьет голы?

– Думаю, Украина выиграет 2:0, голы забьют Довбик и Цыганков.

На матч во Вроцлаве также приехал 18-летний Даниил из Винницы.

– Расскажи немного о себе, как начался твой путь в футболе. Играешь ли, возможно, на любительском уровне?

– Меня зовут Даниил Крольц, 18 лет, я из Винницы. Вообще я занимаюсь футболом, но на аматорском уровне, с друзьями просто играем.

– Что думаешь о нашей сборной? Смотрел ли матч с Боснией. Какие были эмоции после финального свистка, после голов Яремчука, Довбика?

– Да, смотрел. Первый автогол в наши ворота был совсем такой странный. Но потом, в конце игры собрались. И было очень круто, когда забили два гола, практически на последних 10–15 минутах. Это было очень хорошо. Запомнилось, что боснийцы очень сильно отлеживались на газоне. Ну, вообще понравился матч. Но с Исландией, думаю, будет немного потруднее. Учитывая, как они с Израилем сыграли 4:1, то нам будет труднее, чем с Боснией. Надеюсь на хороший результат.

– Много разговоры ходили о том, что нам нужно играть в два форварда – Яремчук и Довбик со старта сразу. Но наша сборная вообще-то играет с одним форвардом. Что ты думаешь, какую схему на матч может выбрать Ребров?

– Я согласен, что нужно два форварда. Будет больше возможностей и забить, как и в лучшем случае больше передачи.

– А среди украинских клубов за кого болеешь?

– Вообще я из-за всех болею, если какой-нибудь международный матч или турнир, то я за любую украинскую команду. Но если в УПЛ, то Шахтер.

– Ванат попадает уже второй матч в заявку и может выйти на замену и сыграть. А вот Сикан, которого хвалил Ребров, не попал в список 23 игроков на матчу. Почему, на твой взгляд?

– Не знаю. Возможно, смотрят на тренировках, кто себя лучше проявляет, и затем принимают решение в пользу кого-то.

– А вот кого бы ты выбрал, Ваната или Сикана?

– Скорей всего, Ваната.

17 летний Павел из Винницы, который играет за юниоров литовского клуба Паневежис, поделился своим мнением о предстоящем матче во Вроцлаве:

– Что скажешь про матч с Исландией?

– Я считаю, что матч с Исландией будет сложнее, чем матч против Боснии. Надо отметить хорошую форму Альберта Гудмундссона, который сделал хет-трик в матче с Израилем. Этот игрок находится на пике формы и будет очень опасен на поле.

– Прокомментируй выбор Реброва 23 игроков в заявке на матч.

– По поводу того, что Сикан не попал в заявку на матч – я уверен, что Ребров не стал бы терять талантливого игрока безосновательно. Думаю, есть причина его отсутствия, которую не выносят на публику. Я полностью доверяю выбору тренера. Думаю, он знает, что делает.

– Каков твой прогноз на матч?

Я думаю, что обе команды не будут обострять игру в первом тайме и надеяться на быстрый гол. Поэтому самое интересное начнется после перерыва. Думаю, свой шанс будет иметь Гудмундссон, однако бомбардирские способности Артема Довбика должны дать о себе знать.

Также я верю, что в этом матче с лучшей стороны проявит себя Михаил Мудрик. Для него гол станет невероятно важным. Думаю, игра закончится в пользу нашей сборной, с перевесом в один или два мяча.

Следующий собеседник – Виктор из Чорткова, Тернопольской области (на фото)

– Добрый день, пожалуйста, пару слов о себе.

– Работаю в Польше. За футболом слежу очень давно, с детства. Посещал много матчей в Киеве, во Львове. На клубном уровне болею за Динамо.

– Сикан не попал в заявку на матч. Прокомментируйте выбор Реброва.

– Это зависит от стратегии на игру. Ванат, хоть и попал в заявку, но не факт, что будет играть. У нас два равноценных форварда: Яремчук и Довбик. Сейчас шанс у Ваната может появиться, наверно, только при травмах. Зато Сикан и Ванат – это будет следующее поколение форвардов сборной. Тренерский состав выбирает стратегию на игру, отсюда и выбор игроков. Гуцуляк остался вне заявки, значит тренеры рассчитывают на Цыганкова и Зубкова.

– Может ли сборная Украины сыграть в два форварда?

– Я думаю, можно пробовать, но не в таких важных матчах. Это только если ситуация вынудит и надо будет отыгрываться, как случилось с Боснии, тогда можно ожидать перехода к двум форвардам на поле. Это уже крайние методы. С первых минут лучше не идти на риск, а играть в свой футбол и сохранить опцию перехода к двум форвардам по необходимости.

– Выйдет ли Цыганков в стартовом составе?

– Было бы хорошо, если он здоров, чтобы Виктор вышел в старте. Лучше для такого футболиста играть с первых минут, чем затем пытаться влиться в матч, выйдя на замену.

– Кого можно выделить у Исландии?

– Конечно, это Альберт Гудмундссон из Дженоа. Да он лучший среди своих. Но это средние стандарты по европейским меркам, не топ-уровень. Можно играть и побеждать эту команду. В матче с боснийцами я опасался фактурного Эдина Джеко, но хорошо, что нас есть Илья Забарный в защите.

– Прогноз – каким будет результат матча и кто забьет голы?

– Будет победа сборной Украины с разницей в 1 мяч – 2:1. Голы забьют Цыганков и Довбик. А у соперника? Все равно, пусть даже Матвиенко :)

Даниил АГАРКОВ из Вроцлава, Sport.ua

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Источник Sport.ua
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